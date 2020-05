SCORN na Xbox Series X zaoferuje rozdzielczość 4K oraz 60 FPS

Podczas ostatniego Inside Xbox zaprezentowano m.in. nowy trailer z gry SCORN, o której istnieniu wiemy już od kilku lat. Dopiero teraz jednak gra wchodzi w końcową fazę, głównie dzięki możliwościom oferowanym przez konsolę Xbox Series X. Z informacji, którymi podzielił się developer wiemy już, że tytuł zmierza na wspomnianego Xboxa oraz PC. Co ciekawe, SCORN będzie dostępny wyłącznie na Xboxie Series X, z pominięciem chociażby Xbox One S czy Xbox One X. Według producenta - Ebb Software - jest to bezpośrednio powiązane z dużo większymi możliwościami nowej generacji i wizji, którą udało się zrealizować dopiero na zmierzającym sprzęcie Microsoftu. Gra będzie dostępna również na komputerach, a maksymalne ustawienia graficzne w połączeniu z rozdzielczością 4K mają być dostępne dla karty NVIDIA GeForce RTX 2080 Ti.

Nadchodząca gra SCORN będzie działać na Xboxie Series X w natywnej rozdzielczości 4K oraz przy 60 klatkach na sekundę.

SCORN będzie gra z gatunku horror science fiction. Kilkanaście dni temu zaprezentowano nam nowy materiał, który choć pozbawiony właściwego gameplayu, był bardzo klimatyczny. Twórcy już wcześniej wspominali, że decyzja o przejściu na nową generację została podyktowana zbyt dużymi ograniczeniami Xboxa One oraz Xboxa One X. Nie chodzi jednak o kwestię dużo wolniejszego dysku HDD, a o zdecydowanie zbyt słaby procesor AMD Jaguar, który nie byłby w stanie udźwignąć gry. W przypadku Xboxa Series X mamy z kolei do czynienia z nieporównywalnie szybszym procesorem AMD Zen 2, dzięki któremu twórcom udało się zrealizować swoją wizję. Z tego też względu SCORN ominie obecną jeszcze generację konsol i zobaczymy ją wyłącznie na Xbox Series X, a także na PC.

W przypadku Xboxa Series X, gra ma działać w natywnej rozdzielczości 4K przy zachowaniu stabilnych 60 klatek na sekundę. Twórcy opowiedzieli także, że maksymalne ustawienia w połączeniu z rozdzielczością 4K oraz 60 FPS to zadanie dla karty NVIDIA GeForce RTX 2080 Ti. Na takim właśnie GPU (PC ponadto został wyposażony w bliżej nieokreślony procesor AMD Ryzen) udało się uzyskać taką płynność animacji, choć twórcy deklarują także możliwość gry w 4K 60 FPS na niżej pozycjonowanej karcie GeForce RTX 2070 SUPER, choć przy mieszanych ustawieniach graficznych. Studio Ebb Software potwierdziło także brak wsparcia dla technologii Ray Tracingu zarówno na PC jak i na Xboxie Series X.

Źródło: DSOGaming