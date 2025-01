Samsung zmierza do pełnej automatyzacji produkcji chipów. Rola człowieka w procesie będzie mocno ograniczona

Wiele mówi się ostatnio o problemie zastąpienia niektórych zawodów przez sztuczną inteligencję. Może wydawać się, że era całkowitego wyeliminowania czynnika ludzkiego w przypadku przeważającej części miejsc pracy jest ciągle bardzo odległa. Swoje plany dotyczące dalszego rozwoju automatyzacji ma jednak Samsung. Okazuje się, że już w stosunkowo nieodległej przyszłości to maszyny mogą przejąć niemal wszystkie zadania związane z produkcją chipów.

Samsung pracuje nad technologią Smart Sensing System, który ma docelowo zaowocować niemalże pełną automatyzacją procesu produkcji chipów. Wskazuje się przy tym na 2030 rok.

Celem opracowania technologii Smart Sensing System jest nie tylko zwiększenie uzysku, ale także przeobrażenie procesu produkcji w branży chipów. Na razie system służy głównie do jego monitorowania i analizowania w czasie rzeczywistym. Docelowo technologia ma zostać wykorzystana do niemal pełnej automatyzacji produkcji chipów. W planach koreańskiej firmy jest całkowite zastąpienie czynnika ludzkiego w całym procesie do 2030 roku. Byłby to prawdziwy przełom w branży, a jednocześnie bardzo niebezpieczny precedens, który realizuje obawy niektórych ekspertów dotyczące zanikania miejsc pracy.

Smart Sensing System docelowo pozwoli na autonomiczne zarządzanie olbrzymią ilością danych i optymalizację wydajności sprzętu produkcyjnego. Obecnie jest już wykorzystywany w zadaniach dotyczących uniformizacji plazmy, która jest istotnym elementem procesu produkcji chipów. Samsung inwestuje też mocno w inteligentne i bardzo kompaktowe sensory, które staną się częścią systemu. Jednym z ich pierwszych zastosowań jest całkowicie niezależny od człowieka pomiar wspomnianej już uniformizacji plazmy w waflach. To właśnie między innymi dzięki niewielkim czujnikom proces automatyzacji będzie możliwy do wdrożenia także w już istniejących ośrodkach produkcyjnych.

Źródło: Tom's Hardware