Samsung chce przyciągnąć klientów za sprawą obniżek cen wafli, które będą bazą dla chipów wykonanych w procesie 2 nm

Start produkcji w procesie technologicznym 2 nm to wyłącznie kwestia czasu. Zarówno Samsung, jak i TSMC, zakładają, że ruszy on w 2025 roku. Oba podmioty są wobec siebie konkurencyjne, zatem muszą przygotować się na bezpośrednią walkę o klientów. Według najnowszych doniesień, koreańska spółka szykuje się do znaczących obniżek cen wafli 2 nm, w stosunku do pierwotnych planów. Otwarte pozostaje pytanie, czy wystarczy to, by pozyskać kluczowych klientów.

Uzysk Samsunga z procesu technologicznego 3 nm, który wykorzystuje tranzystory GAA, ciągle nie jest zadowalający. Dlatego firma rozważa obniżenie cen wafli, które posłużą do produkcji chipów w procesie 2 nm.

Eksperci spodziewają się, że to TSMC pozyska docelowo najwięcej zamówień na proces technologiczny 2 nm. Samsung jest tego świadomy, dlatego z dużym prawdopodobieństwem firma zdecyduje się na obniżkę cen wafli, które będą bazą dla tego typu chipów. Celem ma być zdobycie uwagi znaczących graczy na rynku elektroniki komputerowej, nie wyłączając z tego grona NVIDII. Koreańska spółka ma pewną przewagę nad TSMC, ponieważ wdrożyła tranzystory GAA (gate-all-around) już w przypadku procesu technologicznego 3 nm. Tajwański podmiot z kolei planuje je wprowadzić dopiero wraz z procesem 2 nm.

Problemem Samsunga pozostaje niski uzysk. Czynnik ten był główną motywacją dla firmy Qualcomm, żeby na powrót zlecić produkcję TSMC, a nie spółce koreańskiej. Samsung chce w przyszłości przeciwdziałać podobnym przypadkom obniżając ceny. Ma to zachęcić niektóre przedsiębiorstwa do składania zamówień, pomimo problemów trapiących ciągle technologię GAA. Należy przy tym zaznaczyć, że przejście przez TSMC na tego typu tranzystory prawdopodobnie także nie odbędzie się bezproblemowo. Zatem to koreańska firma, z racji dwuletniego doświadczenia w tej materii i niższych cen, może mieć początkowo przewagę w procesie technologicznym 2 nm. Kluczowe znacznie będzie miało to, czy uda się poprawić uzysk.

