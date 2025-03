Samsung T5 EVO - nowe informacje na temat zewnętrznego dysku SSD. Sprzęt raczej nie zachwyci wydajnością

Samsung zapowiedział niedawno wprowadzenie na rynek przenośnego dysku T9, o wydajności zbliżonej do najlepszych tego typu rozwiązań na rynku. Na tym jednak nie koniec, ponieważ do oferty koreańskiej firmy trafi także nośnik T5 EVO. Oznaczone w ten sposób dyski to zazwyczaj niżej pozycjonowane produkty, które jednak zachowują odpowiednią jakość wykonania. Najnowsza propozycja nie będzie się ścigać jednak o czołowe miejsca w szybkości zapisu i odczytu danych.

Wyciekły informacje na temat nośnika Samsung T5 EVO. Sprzęt będzie odznaczał się dobrą odpornością na upadki, ale nie zaoferuje zbyt wygórowanej szybkości odczytu i zapisu danych.

Jak wynika z przecieku, Samsung T5 EVO będzie dostępny w trzech wariantach różniących się pojemnością: 2 TB, 4 TB i 8 TB. Dużą zaletą sprzętu jest jego odporność na wstrząsy. Co prawda cechuje się on plastikową konstrukcją, ale ma wytrzymywać upadki nawet z wysokości dwóch metrów. Brakuje informacji o stopniu IP, więc można założyć, że dysk nie jest prawdopodobnie wodo- i pyłoodporny. Nośnik będzie objęty trzyletnią gwarancją producenta. Sprzęt ma cechować się pełną kompatybilnością z systemem operacyjnym Windows 7 lub nowszym, MacOS 10.10 lub nowszym oraz Androidem w wersji co najmniej 5.1. Nie ma zatem większych przeszkód, żeby korzystać z niego na starszym sprzęcie.

Nieco rozczarowuje domniemana szybkość nośnika. W sekwencyjnym zapisie i odczycie wyniesie ona maksymalnie 460 MB/s. Są to oczywiście zauważalnie niższe wartości, niż w przypadku dysków korzystających z portu SATA 6 Gb/s. Dla porównania Samsung T9 zaoferuje szybkość 2000 MB/s. T5 EVO wykorzysta port USB-C 3.2 Gen 1. Sprzęt będzie wspierał szyfrowanie AES 256-bit. Waga urządzenia wyniesie 102 g, a wymiary 95 x 40 x 17 mm. Cena nośnika uzależniona będzie od pojemności. Jest to odpowiednio 190 USD, 350 USD oraz 656 USD. Brak jest na razie informacji dotyczącej daty premiery.

