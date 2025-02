Samsung stwierdził, że jego smartfony są bardziej rozczarowujące niż iPhone'y. Seria Galaxy S może się doczekać zmian

W ostatnich latach smartfony od czołowych producentów, takich jak Samsung, czy też Apple, nie przynoszą za sobą zbyt dużych innowacji. Oczywiście w przypadku Apple można mówić o wprowadzeniu pełnoprawnych tytułów AAA dla mobilnych urządzeń, natomiast Samsung z roku na rok prezentuje niemalże te same smartfony z serii Galaxy S. Kosmetyczne zmiany są widoczne także dla zarządu Samsunga, który omówił tę kwestię na niedawnym spotkaniu.

Na ostatnim spotkaniu kilkudziesięciu prezesów z firm należących do Grupy Samsung została omówiona kwestia braku kluczowych zmian w smartfonach przedsiębiorstwa. Padło wtedy stwierdzenie, że "smartfony z serii Galaxy S są pod tym względem bardziej rozczarowujące niż iPhone’y”.

Spotkanie zarządu zostało zorganizowane przez prezesa wykonawczego Samsung Electronics, a mianowicie Lee Jae-yonga. Zebrał on 40 prezesów różnych oddziałów Grupy Samsung, aby omówić sytuację smartfonów, sztucznej inteligencji, a przy okazji nawiązać do planów biznesowych. Według raportu z południowokoreańskiego serwisu Naver, na spotkaniu został wyświetlony materiał filmowy, który zawierał "przemyślenia i opinie użytkowników, którzy korzystają z urządzeń firmy Samsung, a także to, czego od nich oczekują". Wideo zawierało również porównanie z konkurencją i to właśnie wtedy padło stwierdzenie, że smartfony Samsunga z serii Galaxy S są w tej kwestii bardziej rozczarowujące niż iPhone'y.

Prezes Lee Jae-yong nawoływał, aby firma zaczęła spoglądać na swoje urządzenia bardziej z perspektywy klientów. Stawiany był także nacisk na generatywną sztuczną inteligencję, więc ten aspekt również będzie rozwijany w przyszłych smartfonach firmy. Jest więc cień szansy, że w przyszłym roku zobaczymy smartfony, które jak dawniej wprowadzą choćby mały powiew świeżości. Obecnie wielu producentów stara się tworzyć "bezpieczne" smartfony, a więc takie, których forma jest już dobrze znana, a same zmiany co roku są w nich bardzo kosmetyczne. Warto wspomnieć, że Samsung po raz pierwszy od wielu lat stracił pozycję lidera w sprzedaży smartfonów. Firma musi więc objąć inny kierunek i bardziej wsłuchać się w głosy klientów.

Źródło: Naver