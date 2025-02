Samsung Galaxy A56 ma obsługiwać ładowanie 45 W. Nadchodzący model ze średniej półki nagle zapowiada się o wiele lepiej

Odwieczną wadą wielu smartfonów Samsunga jest brak obsługi technologii szybkiego ładowania. To oznacza, że niemal wszystkie modele tego producenta potrzebują ok. 90 minut na uzupełnienie akumulatora, a w dzisiejszych czasach to niemało - nie brakuje przecież urządzeń, które już po kilkuminutowym ładowaniu zapewnią cały dzień pracy. Na szczęście wiele wskazuje na to, że w przyszłym roku coś się zmieni w tej sprawie.

Wygląda na to, że Samsung Galaxy A56 pod względem szybkości ładowania przegoni chociażby flagowego Galaxy S24 czy Galaxy S24 FE.

Samsung Galaxy A56, który powinien zostać zaprezentowany dopiero późną zimą lub wczesną wiosną 2025 roku, został zauważony w bazie danych China Compulsory Certificate (CCC). Urządzenie ma oznaczenie SM-A5660 (chińska odmiana Galaxy A56) i według podanych danych ma obsługiwać ładowanie o parametrach 10 V i 4,5 A, co daje maksymalną moc 45 W. Dotychczas taką technologię ładowania obsługiwały tylko wybrane smartfony Samsunga, jak np. Galaxy S24 Ultra, Galaxy S23 Ultra czy Galaxy M55. Wygląda więc na to, że przyszłoroczny Galaxy A56 przegoni pod tym względem chociażby flagowego Galaxy S24 czy Galaxy S24 FE.

Już tegoroczny model Galaxy A55 5G pod wieloma względami prezentuje się niczym smartfon premium - urządzenie cechuje się stosunkowo długim wsparciem oprogramowania i szklano-aluminiową obudową. Galaxy A56 zapowiada się zatem na godnego następcę, bowiem nie tylko naładujemy go szybciej, ale również spodziewamy się wyższej wydajności (w końcu Exynos 1580 wygląda naprawdę obiecująco) czy lepszej jakości zdjęć z nowej przedniej kamerki 12 MP. Poza tym lwia część specyfikacji powinna pozostać bez zmian, choć możliwe, że Samsung jeszcze czymś nas zaskoczy.

Źródło: Sammobile, @Jukanlosreve