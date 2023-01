Samsung 990 PRO - problemy z żywotnością dysku SSD PCIe 4.0 i nieaktualnymi sterownikami

Użytkownicy zgłaszają w ostatnich dniach problemy z dyskami koreańskiego producenta z górnej półki. Seria Samsung 990 PRO w wariancie 2 TB notuje niezwykle niską żywotność kości. Spadki wynoszą aż 36% raptem w ciągu pierwszych dni. Wina leży po stronie sterowników czy Samsung wypuścił wadliwą serie? Zapraszam do poniższego tekstu, gdyż sprawa nie jest taka prosta.

Według redaktora serwisu Neowin i danych z narzędzia SMART Samsung Magician jego dysk tracił żywotność już w pierwszych chwilach po uruchomieniu. Mówimy tu o spadku o 1%, gdzie inne nośniki NVMe taką wartość zazwyczaj pokazują po zapisaniu 40 TB danych. Przez kilka następnych dni dysk powoli, aczkolwiek sukcesywnie trafił swą żywotność. W tym czasie na Redicie oraz forum Overclock pojawiły się wątki innych użytkowników, którzy mieli podobny problem z tym samym modelem dysku. Gdy żywotność dysku redaktora spadła do 94%, postanowił wysłać SSD na reklamacje.

Dysk jednak wrócił z RMA, gdyż według producenta wszystkie jego parametry były zgodne ze specyfikacją. Dysk został ponownie sprawdzony narzędziami Samsunga. Poza sformatowaniem urządzenia, nic się nie wydarzyło. Problem dalej istniał. Ponadto program prosi użytkownika o zainstalowanie nowych sterowników, jednak jak się okazuje, te nie istnieją. Jak sugerują niektórzy użytkownicy, to może stać za spadającym wskaźnikiem. Stary sterownik miałby bowiem źle odczytywać model SSD i przez to błędnie pokazywać jego zużycie.

Na chwilę obecną po zapisaniu jedynie 2 TB na dysku, jego żywotność spadła do zaledwie 64%. Mimo iż Neowin napisał w tej sprawie do producenta, ten nic nie odpisał i nie wydał żadnego oficjalnego oświadczenia przez 5 dni. Jednak dosłownie przed chwilą w trakcie pisania tego newsa, dotarły świeże wieści. Obsługa klienta firmy Samsung skontaktowała się z redakcją, proponując wymianę dysku lub próbę odtworzenia problemu. Jeżeli pojawią się nowsze informacje w sprawie, nie omieszkamy was o tym poinformować. Jak na razie polecamy powściągliwość w zakupie wymienionych nośników SSD. Przynajmniej do momentu gdy sytuacja się nie wyjaśni. Uważacie, że to błąd sterownika czy wadliwa seria produktów?

Źródło: Neowin, Overclock