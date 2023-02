Samsung 980 PRO otrzymał nowy firmware, który chroni nośnik przed nagłą awarią. Lepiej nie zwlekać z aktualizacją

W ubiegłym tygodniu opisywaliśmy naszych łamach nośnik Samsung 990 PRO, a konkretniej problemy związane z jego żywotnością i nieaktualnymi sterownikami. Jak się okazuje, model ten nie jest teraz jednym zmartwieniem południowokoreańskiego giganta. W ostatnich miesiącach wielu użytkowników (głównie z Chin) narzekało na nieoczekiwane awarie innego popularnego modelu, 980 PRO. Producent sam nie odniósł się do całej sprawy, jednak udało się już ustalić źródło problemów.

Posiadasz dysk Samsung 980 PRO 2 TB z oprogramowaniem 3B2QGXA7? Lepiej szybko zaktualizuj firmware! W ostatnich miesiącach pojawiło się mnóstwo doniesień o nieoczekiwanych awariach wspomnianego nośnika.

Całą kwestię wyjaśniła firma Puget Systems, która współpracowała z Samsungiem w celu wyjaśnienia omawianych awarii. Jak można przeczytać w oficjalnym komunikacie, problem dotyczył dysków 980 PRO głównie w wersji 2 TB. Najczęstszym typem awarii było nagłe zablokowanie nośnika w trybie tylko do odczytu, co powodowało, że dysk nie nadawał się do użytku. Jeśli uszkodzony dysk jest dyskiem podstawowym (rozruchowym), systemu nie można uruchomić aż do czasu wymiany nośnika i ponownej instalacji. Jak się okazuje, wszystkiemu winien był firmware z oznaczeniem 3B2QGXA7. Aktualizacja oprogramowania do najnowszej wersji 5B2QGXA7 jest więc aktualnie zalecana wszystkim posiadaczom dysków Samsung 980 PRO. Instalacja jest bezinwazyjna i nie usuwa zapisanych plików, aczkolwiek dla pełnego bezpieczeństwa można wykonać kopię zapasowej danych. Aktualizację najlepiej przeprowadzić za pomocą tego narzędzia.

Firma Puget Systems nie wytłumaczyła szczegółów problemu, aczkolwiek użytkownicy forum Reddit doszli do wniosku, że konkretną przyczyną awarii był zestaw błędów o numerach 0E (błąd integralności nośnika) i 03 (błąd wolnego miejsca) w ustawieniach SMART dysków. Zalecili również użycie zastrzeżonej aplikacji do skanowania dysków Samsung SSD Magician pod kątem obecności tych błędów. Warto dodać, że powyższy problem nie dotyczy modeli Samsung 980 PRO z oprogramowaniem sprzętowym 4B2QGXA7 i 5B2QGXA7, więc jeśli macie taki firmware, możecie spać spokojnie.

Źródło: Tom's Hardware