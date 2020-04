Rynek kart graficznych powinien odżyć w drugiej połowie 2020 roku

Platformy growe (czyli Steam, Origin, czy Epic Games) są coraz bardziej "oblężone" przez użytkowników, ponieważ wielu z nich uważa, że podczas czasu izolacji związanej z koronawirusem (rekomendowanej w celu ograniczenia jego rozprzestrzeniania) korzystanie z gier komputerowych jest formą bezpiecznej rozrywki (której na pewno brakuje wielu osobom). Analitycy branżowi są przekonani, że pandemia nie powstrzyma producentów kart graficznych od zwiększenia obrotów w drugiej połowie 2020 roku. Jako przykład mogą posłużyć rekomendacje analityków Bank of America, którzy polecają w tym tygodniu zakup akcji firmy AMD, ustalając docelowy poziom 60 USD na akcję.

Rzeczywiste notowania wzrosły w ostatnim czasie o 11,57% do 47,52 USD. Optymizm autorów notatki analitycznej opiera się na stałym tempie ekspansji rozwiązań graficznych AMD z architekturą Navi.

Według źródła, przedstawiciele nowej generacji produktów AMD zyskują popularność znacznie szybciej niż produkty generacji Vega. Po konsultacji z przedstawicielami branży eksperci Bank of America przewidują przywrócenie korzystnych trendów segmentu komponentów do gier (w tym GPU) w drugiej połowie roku. Obecnie około 57% właścicieli kart graficznych Radeon jest zadowolonych z produktów poprzednich generacji (mimo zdarzających się problemów ze sterownikami), ale wydanie rozwiązań graficznych z rodziny Navi 2X do końca roku może stać się zachętą do aktywniejszego odświeżania posiadanych zestawów komputerowych. Eksperci z Bank of America mają pozytywne wiadomości również odnośnie obozu przeciwników, czyli firmy NVIDIA.

Określają wartość docelową ceny akcji spółki na poziomie 240 USD za sztukę przy obecnej wartości 268,4 USD. W pewnym momencie kursy wynosiły nawet 275 USD. W bieżącym półroczu NVIDIA wciąż może mieć problemy finansowe, ale druga połowa 2020 roku powinna zapewnić wzrost przychodów z segmentu rozwiązań dla konsumentów. Warto zauważyć, że w ciągu ostatnich sześciu miesięcy podwoił się udział rozwiązań graficznych wykorzystujących architekturę Turing w ogólnej liczbie kart wykorzystujących układy GeForce. Samoizolacja prawdopodobnie przyczyni się do wzrostu tego wskaźnika, ponieważ gracze wolą wybierać rozwiązania sprzętowe, które zapewniają wyższą wydajność. Na koniec warto dodać, że analitycy niejednokrotnie potrafią się pomylić, jednakże miejmy nadzieję, że tym razem tak nie będzie.

Źródło: 3dnews