RPCSX - powstaje emulator konsoli Sony PlayStation 4. Gry na wyłączność coraz bliżej dla pecetowych graczy?

Jak być może się orientujecie, na rynku od 2011 roku funkcjonuje emulator gier z konsoli Sony PlayStation 3 o nazwie RPCS3. Po ponad dekadzie rozwoju (dokładniej pod koniec 2022 roku) oprogramowanie było w stanie uruchomić każdą komercyjnie wydaną grę na tę platformę. Warto wspomnieć, że cały projekt jest darmowy i gotowy do pobrania na wiele różnych systemów operacyjnych. Przyszedł więc czas na jego sukcesora, który uruchomi tytuły z następnej generacji.

Twórca emulatora gier z konsoli Sony PlayStation 3 (RPCS3) postanowił zająć się teraz rozwojem oprogramowania, które będzie w stanie uruchamiać gry z kolejnej wersji urządzenia. Projekt przyjął nazwę RPCSX.

Podobnie jak poprzednik, emulator RPCSX jest "pisany" w języku programowania C++. Jako że odpowiada za niego ten sam autor ("w zestawie" z innymi współtwórcami), możemy mieć nadzieję, że oprogramowanie to będzie rozwijane i z czasem stanie się bardziej funkcjonalne. Choć "bardziej" to słowo trochę na wyrost, albowiem na tym etapie RPCSX jest w fazie tworzenia i nie potrafi uruchomić żadnego tytułu z konsoli PS4. Na stronie projektu w serwisie GitHub znajdziemy informację, że program przeznaczony będzie dla systemu Linux i nie wiadomo, kiedy zacznie być funkcjonalny w takim stopniu, żeby był w stanie emulować jakąkolwiek grę. Oczywiście może to zająć nawet kilka lat w mniej optymistycznym scenariuszu, natomiast można mieć nadzieję, że nastąpi to trochę szybciej. Choć trzeba szczerze przyznać, że mimo możliwości uruchomienia wszystkich gier z PS3 poprzez RPCS3 - nie wszystkie współpracują z nim idealnie.

Informacja o powstawaniu tego narzędzia napawa optymizmem z kilku powodów. Najważniejszy z nich to z pewnością możliwość zagrania w tytuły, które straciły nadzieję na swój pecetowy port, ponieważ Sony nie kwapi się zbytnio do tego zadania. Mowa choćby o ostatnio omawianym tytule Bloodborn, jak i innych grach na wyłączność dla PS4. Sama konsola on Sony powinna być również dużo łatwiejsza do emulacji, z uwagi na to, że bardziej przypomina współczesny komputer (architektura x86), niż PS3. Oprócz omawianego projektu obecnie rozwijane są również fpPS4, Orbital, Kyty oraz GPCS4. Na rozwój sytuacji musimy "chwilę" poczekać, jednak ten emulator z pewnością powstanie i będzie działać, jak należy - trzeba uzbroić się w cierpliwość.

