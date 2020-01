Twitch Prime oferuje 10 gier za darmo do końca miesiąca

Na PC-towym rynku darmowe gry możemy pozyskać z bardzo wielu źródeł, z czego prym od dłuższego czasu wiódł Epic Games Store. Odnośnie tego sklepu istniały obawy, czy od 2020 będzie on kontynuował tradycję rozdawania gier gratis, jednak szybko wątpliwości te zostały rozwiane, gdy Epic udostępnił trzy tytuły. Tymczasem Twitch Prime Video, oferujący nieodpłatnie gry od marca 2018 podbił stawkę i do końca stycznia 2020 można stamtąd pobrać za darmo aż dziesięć gier. Z abonamentu Twitch Prime możemy jak najbardziej skorzystać w Polsce, gdzie połączony jest on z subskrypcją Prime Video, kosztującą przez pierwszych sześć miesięcy 2,99 dolara (ok. 11 zł), a następnie drożeje do 5,99 dol. Zobaczmy, jakie gry możemy zdobyć w ramach abonamentu, lub jeśli wolicie, przy pomocy darmowego okresu próbnego.

Aż dziesięć gier w ramach abonamentu oferuje do pierwszego tygodnia lutego Twitch Prime. Wśród nich są takie tytuły, jak między innymi Ape Out i Enter the Gungeon.

Tytuły, jakie oferuje Twitch Prime są następujące: Anarcute, A Normal Lost Phone, Ape Out, Dandara, Enter the Gungeon, Gato Robot, Heave Ho, Kingdom: New Lands, Splasher oraz Witcheye. Na szczególną uwagę z tej listy zasługuje przede wszystkim całkiem świeży (bo z lutego 2019) Ape Out. Tytuł ten, jak jego tytuł wskazuje, gra traktuje o ucieczce małpy z więzienia. Co wyróżnia Ape Out to minimalistyczny styl graficzny, z paletą złożoną z odcieni szarości, przełamaną okazjonalnym jaskrawym kolorem z pogranicza żółtego, pomarańczowego i czerwonego. Jest to gra akcji, w której jako goryl musimy zlikwidować goniących nas przeciwników (możemy także wykorzystywać ich jako żywe tarcze) wyposażonych w broń palną. Ape Out to mariaż muzyki jazzowej i rozgrywki, która jest dynamicznie zsynchronizowana ze ścieżką dźwiękową, reagującą na nasze poczynania. Gra zyskała duże uznania, zdobywając średnią ocen 83% na Metacritic.

Drugim wartym wyróżnienia tytułem jest Enter the Gungeon, roguelike w staroszkolnym stylu. Stylistycznie gra oferuje mieszankę elementów fantasy ze science fiction. Wybierając jedną z czterech postaci (każda z innymi umiejętnościami) przedzieramy się przez lochy, gdzie unikamy gradu kul przeciwników, pokonujemy bossów oraz, rzecz jasna, zdobywamy walutę za którą w przerwach od eksploracji dozbrajamy się. Tytuł ten oferuje także rozgrywkę kooperacyjną, ale wymaga ukończenia gry. Wersja na PC może poszczycić się wysoką 82% średnią ocen na Metacritic. Oprócz gier, Twitch oferuje przedmioty do wykorzystania w grach, w tym Borderlands 3, Rocket League, Apex Legends, Grand Theft Auto Online i Red Dead Online. Większość tytułów jest udostępniona do 1 lub 3 lutego 2020.

