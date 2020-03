Nowy Tony Hawk's Pro Skater ma ukazać się jeszcze w tym roku

Serię gier Tony Hawk's Pro Skater kojarzy chyba dorosły gracz. Nie chodzi mi bynajmniej tutaj o niewłaściwy dla młodszych osób charakter rozgrywki, a o zamierzchłe czasy, w których to cykl cieszył się największą popularnością. Choć nie raz próbowano przywrócić mu dawny blask, to jednak żadna z ostatnich części firmowanych nazwiskiem Tony'ego Hawka nie odniosła sukcesu. To nie zraża właścicieli praw autorskich do kolejnych prób przeniesienia dawnych gier w nowy wymiar. Wszystko wskazuje na to, że jeszcze w tym roku będziemy świadkami premiery nowej odsłony serii. Skąd o tym wiemy? Co prawda już wcześniej pojawiały się głosy o powstającej kolejnej części, ale teraz wygadał się... zespół The Death Set pracujący nad soudtrackiem do gry.

Choć nie wiemy jeszcze nic na temat nowej części gry Tony Hawk's Pro Skater, to niemal na pewno coś się dzieje w temacie. Oby tylko gra nie powtórzyła "sukcesów" ostatnich odsłon...

Punkowa grupa z Australii ostatnio dosyć niespodziewanie pochwaliła się w mediach społecznościowych, iż udzieliła właśnie licencji na pięć nowych piosenek do gry Tony Hawk 2020. Jak można było się spodziewać, wpis dosyć szybko został usunięty (najpewniej po interwencji wydawcy), ale w sieci oczywiście nic nie ginie. Możemy więc chyba liczyć na zapowiedź gry w najbliższym czasie. Niewykluczone, że nowa gra z serii Tony Hawk's Pro Skater miała być pokazana na targach E3, ale wiemy już, że raczej do tego nie dojdzie.

Przypomnijmy, że w zeszłym roku skaterka Lizzie Armanto przyznała w jednym z podcastów, że jest zaangażowana w prace nad nową częścią cyklu. Ponadto nie brakowało też plotek odnośnie zremasterowanych pierwszych odsłon serii. Choć więc nie wiemy jeszcze niczego konkretnego, to możemy mieć niemal pewność, że coś się dzieje w temacie. Pozostaje liczyć na to, że ostatecznie otrzymamy udaną grę, bo - co tu dużo mówić - ostatnie części cyklu, na czele z Pro Skater 5 nie powtórzyły sukcesów dawnych poprzedników (i to delikatnie mówiąc).

New Tony Hawk Pro Skater game inbound!



Keeping hopes low after the long, long row of abysmal games since Tony Hawk's RIDE.



But this also seems like a major NDA breach. pic.twitter.com/gGUiNZL6i8 — TheNathanNS (@TheNathanNS) March 10, 2020

Źródło: Eurogamer