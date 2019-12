DOOM Eternal z bronią na środku ekranu jak za dawnych lat

W latach 90. wiele rzeczy, które obecnie bierzemy za pewniki w grach FPS, wcale nie były takie oczywiste. Na przykład sterowanie typu WSAD, czy nawet obsługa myszki. Przez dość długi czas, w tego typu tytułach, również broń nie była umieszczona w sposób, do jakiego przywykliśmy już od ponad dwóch dekad. Znajdowała się ona bowiem zazwyczaj na środku ekranu, do czego przyzwyczaiły nas najbardziej popularne w swoim gatunku Wolfenstein 3D oraz DOOM. Pierwszą poważną produkcją, która odważyła wyłamać się z tej konwencji był Star Wars: Dark Forces. Od tamtego czasu takie umiejscowienie broni stało się niekwestionowanym standardem. Nadchodzący DOOM Eternal pozwoli nam jednak przywrócić dawne status quo. Na premierę gry będziemy mogli skorzystać z wycentrowanej broni, jakby nadal był 1993.

DOOM Eternal w dniu premiery będzie oferował klasyczny widok z bronią na środku ekranu. Bethesda niedawno przedstawiła nowy zapis z rozgrywką w old-schoolowym stylu.

Broń umieszczona na środku ekranu to relikt epoki gier, które nie słynęły, ani nie siliły się na realizm. Odszedł on w zapomnienie podczas gdy branża starała się dążyć do coraz większej autentyczności strzelania, a teraz przy upowszechnieniu się mechanizmu celowania przez muszkę / szczerbinkę / kolimator raczej pewne jest, że te czasy nie powrócą już do mainstreamu. Jednakże DOOM Eternal zaoferuje nam namiastkę tamtej epoki, bo w sumie czemu nie? W końcu w DOOMie nawet nie musimy martwić się o przeładowywanie, więc co złego może być w BFG na środku ekranu?

Bethesda udostępniła niedawno zapis z rozgrywki, w której możemy podziwiać walkę z bronią umieszczoną z old-schoolowej perspektywy. Dzięki niemu można zwrócić uwagę na inne detale związane z np. efektami cząsteczkowymi wystrzałów. Warto podkreślić, że ta opcja była dostępna także w DOOMie z 2016 roku, ale nie na premierę. Została ona wprowadzona półtora miesiąca po premierze gry w aktualizacji z trybem fotograficznym. Natomiast w DOOM Eternal, Classic Weapon Pose będzie dostępne w opcjach od razu. DOOM Eternal ukaże się 20 marca 2020 roku i ma wspierać Ray Tracing. Obsługa tej techniki nie będzie jednak dostępna w dniu premiery.

Źródło: PC Gamer