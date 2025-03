Rozliczenie PIT przez internet w 2024 roku - Ministerstwo Finansów zapowiedziało nowości w usłudze Twój e-PIT

Już od 2019 roku polscy obywatele mogą korzystać z internetowej usługi Twój e-PIT, która daje możliwość sprawnego rozliczenia naszej corocznej deklaracji podatkowej. Jedna z opcji e-Urządu Skarbowego (e-US) ułatwia to zadanie i trzeba przyznać, że z roku na rok staje się coraz bardziej funkcjonalna. W 2024 roku we wspomnianej usłudze swoje deklaracje będą mogli złożyć przedsiębiorcy oraz działy produkcji rolnej. W związku z tym został dodany nowy druk, a inne zaktualizowano.

W 2024 roku do podstawowych deklaracji podatkowych, takich jak PIT-37 i PIT-38 dołączy nowy druk. Wszystkie wnioski będziemy mogli wygodnie złożyć przez internet w usłudze Twój e-PIT od 15 lutego do 30 kwietnia 2024 roku. Największą zmianą jest możliwość rozliczenia w ten sposób wszystkich przedsiębiorców i działów specjalnych produkcji rolnej.

Od czasu uruchomienia usługi Twój e-PIT coraz mniej osób składa swoje deklaracje podatkowe fizycznie w urzędach. Według statystyk zdecydowana większość korzysta z internetowych rozwiązań, z których coraz większą popularnością cieszy się usługa rządowa. Dostępna jest pod tym adresem, a jednym z nowszych sposobów logowania jest zeskanowanie kodu QR w aplikacji mObywatel. Już jutro, a więc 15 lutego 2024 roku, każdy chętny będzie miał możliwość złożyć swoją deklarację podatkową. Natomiast jednego możemy być pewni - jak co roku nie wszyscy będziemy w stanie to zrobić. Zazwyczaj zainteresowanie jest tak duże, że pierwszego dnia rządowe serwery po prostu nie dają rady i „odmawiają posłuszeństwa”. Przyczyna jest prosta: im szybciej złożymy deklarację, tym szybciej otrzymamy ewentualny zwrot pieniędzy.

Usługa Twój e-PIT ma naprawdę dużą zaletę - większość dokumentów, do których ma dostęp Krajowa Administracja Skarbowa, będzie od razu widoczna. Dzięki temu możemy tylko sprawdzić, czy wszystko się zgadza i zaakceptować całość. Zmianą na 2024 rok jest dodanie możliwości rozliczenia podatkowego dla wszystkich osób, które prowadzą działalność gospodarczą oraz dla działów specjalnych produkcji rolnej. Pierwszą nowością jest zupełnie nowy druk PIT-36L (podatek liniowy), który skierowano do omówionych przed chwilą podmiotów. Z kolei druga to zaktualizowanie istniejących PIT-28 (ryczałt) i PIT-36 (rozliczenie na zasadach ogólnych), które także zostały odpowiednio dla nich dostosowane - w zależności od sposobu rozliczania. Warto na koniec zaznaczyć, że zwrot nadpłaty jest realizowany do 45 dni, jeśli rozliczamy się przez internet i aż do 3 miesięcy, jeżeli udamy się do fizycznego urzędu.

Źródło: Ministerstwo Finansów