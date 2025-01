Aplikacja mObywatel umożliwia zastrzeżenie numeru PESEL. Jednak pełna funkcjonalność dopiero nadejdzie

Rządowa aplikacja mObywatel staje się coraz funkcjonalniejsza, a już teraz oferuje nam sprawdzenie swoich punktów karnych, otrzymanych mandatów, historii pojazdu, czy też przepisanych recept. Dzięki niej można zaraz po zdanym egzaminie na prawo jazdy "wsiąść za kółko", wszak mamy dostęp do tymczasowego dokumentu, który nas do tego uprawnia. Teraz wprowadzona zostaje wyczekiwana i potrzebna funkcja, dotycząca zastrzeżenia swojego numeru PESEL.

Aplikacja mObywatel wzbogaciła się właśnie o kolejną funkcję, którą jest zastrzeżenie swojego numeru PESEL. Na pełną funkcjonalność takiego działania będziemy musieli niestety jeszcze trochę poczekać.

Zastrzeżenie numeru PESEL jest szczególnie ważne w obecnych zmieniających się czasach. Co rusz słyszymy o tym, że kolejna firma stała się ofiarą ataku hakerów i wrażliwe dane klientów stały się publicznie dostępne. Wspomnieć można choćby o ostatnim zdarzeniu, które związane było z siecią laboratoriów diagnostycznych ALAB, kiedy to w internecie pojawiły się dane 55 tys. klientów - łącznie z numerami PESEL. Obecnie takie informacje o danej osobie są wystarczające, aby "wziąć na nią" kredyt lub pożyczkę. Właśnie tutaj przyda się omawiana opcja zastrzeżenia numeru PESEL, która docelowo ma blokować takie działania.

Zastrzeganie PESEL już w mObywatelu



Usługa, wprowadzona w 2023 roku, zacznie w pełni działać już w czerwcu. pic.twitter.com/CGX9Sw58zR — Janusz Cieszyński (@jciesz) January 4, 2024

Aby skorzystać z nowej funkcji, wystarczy zaktualizować aplikację mObywatel i wybrać opcję z ekranu głównego. Przy okazji mamy dostęp do historii naszych zmian w tym zakresie, a także informacji o tym, kto sprawdzał nasz PESEL. Zła wiadomość jest taka, że całość będzie w pełni funkcjonalna dopiero w czerwcu 2024 roku, wszak to właśnie wtedy wszelkie instytucje i firmy będą miały obowiązek sprawdzenia statusu naszego numeru identyfikacyjnego. Natomiast już teraz możemy skorzystać z nowej opcji w dużo wygodniejszy sposób - do tej pory trzeba było udać się do odpowiedniego urzędu lub dokonać zmian w serwisie internetowym.

Źródło: X @jciesz