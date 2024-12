Rok 2024 nie był zły dla branży gier wideo, ale brak jest przesłanek mogących wskazywać na dynamiczny rozwój

Branża gier od pewnego czasu jest zalewana remasterami i remake’ami starszych produkcji. Nie należy jednak nadmiernie się temu dziwić, gdyż produkcje te dobrze trafiają w gusta starszych graczy, których będzie wraz z upływem czasu coraz więcej. Czy branża jest w związku z tym w kryzysie? Dane za 2024 rok pokazują, że ogólna kondycja finansowa rynku nie jest zła, jednak doskwiera mu spowolnienie, które wyklucza na razie przejście do fazy dynamicznego rozwoju.

Wartość globalnego rynku gier wyniosła w 2024 roku niemal dokładnie tyle samo, co rok wcześniej. Choć kwota 184 mld dolarów może robić wrażenie, to ewidentnie mamy do czynienia z wyhamowaniem rozwoju.

Końcówka roku to czas rozmaitych podsumowań. Te są przeprowadzane także w branży gier wideo. Kilka faktów dotyczących tego segmentu rynku zostało opublikowanych przez portal GamesIndustry. Źródłem tych danych są statystyki z raportów firmy Newzoo. Łączna wartość globalnego rynku gier w 2024 roku wyniosła 184,3 mld dolarów. Jest to oczywiście imponująca kwota, jednak z pewnością nie możemy tutaj mówić o szybkim rozwoju branży. W porównaniu z poprzednim rokiem odnotowano bowiem wzrost o zaledwie 0,2%. Głównym hamulcowym okazał się rynek gier konsolowych, który skurczył się o 4% (do 50,3 mld dolarów). Nieco lepiej poradziły sobie gry PC-towe. Wartość tego segmentu wyniosła 41,5 mld dolarów, co oznacza spadek o zaledwie 0,2%. Na popularności zyskują z kolei gry mobilne. Rynek ten był w 2024 roku wart zawrotne 92,5 mld dolarów, co oznacza wzrost o 2,8% rok do roku.

Ciekawe są też informacje dotyczące proporcji pomiędzy dystrybucją fizyczną a cyfrową gier. Nie jest wielką tajemnicą, że ta pierwsza od lat jest w odwrocie, jednak w 2024 roku mieliśmy do czynienia z pokaźnym tąpnięciem. Sprzedaż fizycznych kopii gier to teraz zaledwie 4,6% rynku, co oznacza przychody na poziomie 8,5 mld dolarów. Wynik ten jest gorszy o 9,4% od rezultatu z poprzedniego roku. Co więcej, fizyczne kopie na rynku PC-towym niemal już nie istnieją (to zaledwie 1% sprzedaży). Wyniki te ratują wyłącznie konsole, gdzie tego typu dystrybucja ma ciągle udziały na poziomie 16%. Tym niemniej odwrót konsumentów od fizycznych kopii może mieć poważne konsekwencje dla kształtu konsol przyszłej generacji.

Z informacji opublikowanych przez GamesIndustry dowiedzieliśmy się też między innymi, jakie gry pojawiały się najczęściej w newsach i artykułach portali branżowych. Pierwsze miejsce zajął Fortnite (23,35 tys. artykułów). Druga lokata należy do Helldivers 2 (24,02 tys. artykułów), a trzecia do Palworld (22,79 tys. artykułów). Wysoko uplasowały się też oczywiście Call of Duty: Black Ops 6, Diablo 4, Elden Ring: Shadow of the Erdtree czy Minecraft. Pewnym zaskoczeniem jest z kolei odległa 15. pozycja Black Myth: Wukong (11,93 tys. artykułów). Wśród najczęściej wspominanych marek znalazły się z kolei Xbox (238,36 tys. artykułów), PlayStation (207 tys.), Nintendo (184,62 tys.), Microsoft (146,27 tys.) oraz Sony (100,21 tys.). Wszystkie te marki zaliczyły jednak pokaźny spadek popularności wśród publikacji w porównaniu z zeszłym rokiem.

Źródło: GamesIndustry, Newzoo