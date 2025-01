RetroSpace - kolejny nawiązujący do klasyki symulator przecierania szlaków na kosmicznej stacji. Zapowiedź z fragmentami rozgrywki

Tytuły, w których w ten czy inny sposób kluczową rolę pełni przestrzeń kosmiczna, zawsze znajdą swoje miejsce na rynku. Najgłośniej w tym roku jest oczywiście o Starfield, które podzieliło środowisko graczy, ale w poprzednich miesiącach nie brakowało pozycji w nieco inny sposób eksplorujące ów motyw. Starczy wspomnieć chociażby udane remake'i w postaci Dead Space i System Shock - teraz zaś szykowana jest kolejna całkiem interesująca wariacja.

RetroSpace to nadchodząca disco-punkowa gra akcji z elementami kosmicznego horroru. Twórcy wypuścili nową zapowiedź.

Pod kątem charakteru rozgrywki grze studia The Wild Gentlemen zdecydowanie bliżej do wspomnianych odświeżonych survival horrorów, ale twórcy planują wprowadzić sporo własnych konceptów. Tak jak Bethesda postawiła w Starfieldzie na tzw. NASA-punk, w RetroSpace znajdziemy rozwiązania rodem z klasyki SF. Jej najmocniejszymi stronami ma być interesująca narracja, czerpiąca garściami z immersive simów i metroidvanii mechanika, a także nutka przewrotnego, czarnego humoru w konwencji kosmicznego horroru.

Fabuła w RetroSpace zabierze nas na stację kosmiczną Aurora 5. Jest ona wysysana przez czarną dziurę, wskutek czego pojawiają się różnej maści groźne anomalie, z monstrami na czele. W trakcie walki o przetrwanie znajdziemy wiele sposobów na walkę z przeciwnościami. Będziemy mogli stawać do otwartej walki, korzystając z bogatego arsenału różnorakich broni, lub działać z ukrycia i wygrywać przy pomocy podstępu. Nasze zdolności bojowe podkręcimy specjalnymi mutacjami, ale i one wiążą się z pewnymi konkretnymi konsekwencjami. A to wszystko w retrofuturystycznej oprawie graficznej. Data premiery nie została jeszcze podana, natomiast już teraz można zamieścić RetroSpace na steamowej liście życzeń.

