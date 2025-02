Relic Entertainment - twórcy Company of Heroes i WH40K: Dawn of War wprowadzą mniejsze tytuły, możliwe powroty klasyków

Jeżeli chodzi o aktywne zespoły, trudno znaleźć bardziej zasłużone dla branży od Relic Entertainment. Studio z Vancouver wsławiło się wypuszczeniem RTS-ów, które na zawsze zapisały się w historii - od serii Warhammer 40K: Dawn of War, poprzez Company of Heroes, aż po Homeworld. Ostatnie lata ich nie rozpieszczały. Rozbrat z SEGA, liczne zwolnienia związane z trudną sytuacją i problemy z nowymi grami. Ale być może czeka ich nawiązanie do lepszych czasów.

Relic Entertainment przedstawiło swoją nową strategię biznesową. Związana jest głównie z rozwijaniem aktualnych tytułów, dodawaniem pozycji o mniejszej skali oraz potencjalnym powrocie klasyki.

W zeszłym roku SEGA dołączyła do firm, które musiały nieco zacisnąć pasa, czego skutkiem była m.in. fala zwolnień w Creative Assembly oraz sprzedaż Relic Entertainment. Jak się okazuje, kanadyjskie studio stara się teraz powrócić do gry i zapisać nowy rozdział w swojej historii. Plan składa się z trzech kluczowych punktów, które mają zamiar realizować. Pierwszy tyczy się rozwoju istniejących już gier - takich jak trzecia część Company of Heroes - oraz prace nad nowymi, rozbudowanymi strategiami, z których dotąd słynęli.

Punkt drugi związany jest z bardziej eksperymentalną sferą gier. Oczywiście mowa o projektach cechujących się znacznie mniejszą skalą. Pojawić się mają na rynku w przeciągu paru najbliższych lat. No i wreszcie trzeci punkt, dla pewnej części graczy nawet najbardziej istotny: zwrócenie się ku klasyce. I tutaj chodzi o dość szerokie ujęcie, bo nie tylko wszelakich remasterów, ale również nowych, utrzymanych w dawnym duchu propozycji. Jak przekonują włodarze Relic, ich kompaktowy plan ma pomóc znaleźć swoje miejsce na rynku, inwestując przy tym w pracowników bez większego ryzyka kolejnych zwolnień.

