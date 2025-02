Gothic Remake - twórcy odnowionej wersji opowiadają o esencji gry i związkach z oryginałem na dłuższym materiale

Rozkręca się ten rok, jeżeli chodzi o mocniejsze premiery. Za nami udane wejście Kingdom Come Deliverance II, a to jedynie sam początek obiecujących pozycji. Ubisoft podejmie próbę udobruchania fanów marcowym Asasynem, a ludzie zachodzą w głowę, czy GTA 6 pojawi się w przeciągu kolejnych miesięcy. Ale jest jeszcze pewna historia o Bezimiennym bohaterze, która doczeka się wreszcie odnowionej wersji. Alkimia Interactive stara się zaś robić jak najlepsze wrażenie.

Rozpoczęła się seria specjalnych materiałów tyczących się Gothic Remake. Pierwszy odcinek kręci się wokół korzeni serii.

Jedną z najważniejszych cech serii Gothic - a w szczególności pierwszych jej odsłon - jest szeroko pojęte poczucie immersji. Dla jednych to klimat Kolonii, dla innych dialogi (tyczy się to w dużej mierze legendarnego u nas polskiego dubbingu, choć nie tylko), jeszcze inni wskażą na ciekawie rozpisane postacie i bezlitosne podejście w stosunku do gracza. Można powiedzieć, że Alkimia igra z ogniem, starając się stworzyć remake czegoś, co dla niejednego dorosłego już gracza jest czymś absolutnie wyjątkowym. Ale starają się podkreślać, że znają stawkę:

Rozpoczął się właśnie mały cykl, w którym deweloperzy dzielą się z nami czy to swoimi przemyśleniami w związku z grą, czy też nakreślają swoje spojrzenie na projekt. Rozdział pierwszy został zatytułowany "The Essence of Gothic". To przeplatany fragmentami rozgrywki tak z oryginału, jak i powstającego Gothic Remake materiał z wypowiedziami twórców kręcącymi się wokół tożsamości serii i tego, w którą stronę pójdzie odnowiona wersja. Odniesiono się nawet do kontrowersyjnej wersji demo sprzed kilku lat, podkreślając, że jej głównym celem było wywołanie wyrazistej reakcji i w konsekwencji feedback ze strony graczy - co się udało. Dużo się mówi o zachowaniu ducha pierwowzoru - zresztą przy projekcie pracuje chociażby Kai Rosenkranz, autor niezapomnianych motywów Gothica. 24 lutego rozpocznie się z kolei Steam Next Fest i potrwa aż do 3 marca. Jak wynika z opisu pod filmikiem, możemy się spodziewać czegoś ciekawego.

Źródło: THQ Nordic Inside (Youtube)