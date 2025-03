Redragon Stormhunter K721WRB-RGB - Test najtańszej klawiatury z przełącznikami magnetycznymi, rapid trigger i 8000 Hz

Przez ostatnie kilkanaście lat producenci klawiatur promowali modele z przełącznikami mechanicznymi, które osiągnęły praktycznie maksimum swoich możliwości, jednak na horyzoncie błyskawicznie pojawiły się bardziej zaawansowane rozwiązania. Switche magnetyczne dotychczas występowały przeważnie w drogich klawiaturach, jednak Redragon Stormhunter K721WRB-RGB może poważnie namieszać na scenie peryferii gamingowych, ponieważ jest bardzo atrakcyjnie wyceniony. Raczej nie znajdziecie konkurencyjnego modelu w formacie 75%, sprawowanego z hallotronami, odświeżaniem 8000 Hz oraz charakteryzującego się niebanalną stylistyką, którego cena detaliczna wynosi 300 złotych. Właśnie taki jest Redragon Stormhunter...

Autor: Sebastian Oktaba

Wbrew powszechnym opiniom, klawiatura komputerowa to urządzenie dość skomplikowane oraz występujące w zaskakująco wielu formatach. Znajdziemy modele pełnowymiarowe, pozbawione bloku numerycznego i miniaturowe, oferujące połączenie kablowe lub bezprzewodowe. Jednak to dopiero początek wyliczanki. Możemy bowiem wybierać między konstrukcjami z przełącznikami magnetycznymi, mechanicznymi, optycznymi, kombinacją powyższych lub membranowymi. Samych switchy mechanicznych istnieją dziesiątki, co diametralnie zmienia charakterystykę produktu. Dochodzą jeszcze kwestie funkcjonalności wynikającej z dodatkowych klawiszy, podświetlania, elementów wymiennych i oprogramowania. Podstawowym kryterium przy wyborze klawiatury powinien pozostać jednak rodzaj użytych przełączników oraz gabaryty urządzenia, mające największy wpływ na ogólne walory użytkowe.

Redragon Stormhunter K721WRB-RGB to klawiatura z magnetycznymi przełącznikami i funkcją Rapid Trigger, która zważywszy na swoje możliwości, kosztuje raczej niewiele. W oczy rzuca się także ciekawa retro stylistyka.

Redragon Stormhunter K721WRB-RGB otrzymał analogowe przełączniki z efektem Halla, zamiast styków posiadające czujniki pola magnetycznego, co pozwala błyskawicznie rejestrować czynności przeprowadzane na klawiaturze. Otwiera to szerokie możliwości wykorzystania takich informacji m.in. programowe ustawienie punktu aktywacji przełącznika i skrócenie czasu reakcji. Hallotrony charakteryzuje również wysoka wytrzymałość, ponieważ redukują fizyczne zużycie materiałów. Funkcja Rapid Trigger zmniejsza natomiast czas wymagany do rejestracji ponownego kliknięcia klawisza, który zostanie zresetowany natychmiast po delikatnym poluzowaniu, niezależnie od głębokości nacisku. Właśnie dlatego przełączniki z efektem Halla stanowią najlepsze rozwiązanie dla wymagających graczy. Redragon Stormhunter K721WRB-RGB przesuwa jednak granicę dostępności takich konstrukcji do niespotykanego wcześniej poziomu.

Redragon

Stormhunter K721WRB Dark Project

ALU87B Gamma SteelSeries

APEX PRO TKL Gen 3 Wymiary 335 x 140 x 43 mm 355 x 129 x 42 mm 355 x 129 x 42 mm Waga 800 gramów 974 gramy 974 gramy Podkładka - - Tak Blok numeryczny - - - Technologia Magnetyczna Magnetyczna Magnetyczna Przełączniki Redragon G3MS Magnetite OmniPoint 3.0 Przyciski makro - - - Podświetlenie Tak Tak Tak N-Key Rollover Tak Tak Tak Przyciski multimedialne Rolka - Rolka / Przycisk Cecha szczególna Rapid Trigger Rapid Trigger Rapid Trigger / OLED Hot Swap Tak Tak - Interfejs USB USB USB Odświeżanie 8000 Hz 1000 Hz 1000 Hz Inny kolor - - - Aktualna cena 299 zł 499 zł 749 zł

Redragon Stormhunter K721WRB-RGB jest klawiaturą wykonaną w rozmiarze 75%, czyli odczuwalnie mniejszym od popularnego TKL, jednak zdecydowanie bliższym temu formatowi, aniżeli kompaktowemu 60-65%. Blok kursorów pozostaje wyraźnie odseparowany, będąc nieznacznie przesuniętym w lewym dolnym kierunku, natomiast kilka podstawowych klawiszy funkcyjnych umieszczono wzdłuż prawej krawędzi. Przyciski F1-F12 zachowały swoją domyślną pozycję. Graczom przeważnie operującym na przyciskach WSAD i okolicznych, powyższe ułożenie nie powinno specjalnie przeszkadzać w codziennej zabawie, ponieważ lewa strona klawiatury wygląda klasycznie. Producencie często stosują takie rozwiązania w popularnych modelach m.in. Redragon Ucal Pro K673 czy Endorfy Thock 75%. Recenzowany sprzęt znajdziemy w jednym wariancie kolorystycznym z jednym rodzajem przełączników, a kosztuje aktualnie 299 złotych.