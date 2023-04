Redfall w momencie premiery nie zaoferuje rozgrywki w 60 FPS na konsolach Xbox Series

Microsoft wspólnie z Bethesdą pomału przygotowują się do premier swoich nadchodzących produkcji na 2023 rok. Zanim jeszcze na rynek trafi ta najbardziej oczekiwana gra - Starfield - posiadacze komputerów oraz konsol Xbox Series będą mogli rzucić okiem na Redfall, czyli najnowszą produkcję studia Arkane, znanego chociażby z serii Dishonored. Dotychczasowe materiały nie wzbudzały jakiś przesadnie pozytywnych opinii (choć nie zmienia to faktu, że Redfall z wampirami w roli głównej może okazać się niezłym kawałkiem kodu), a najnowsza informacja nie spodoba się osobom grającym na konsolach Xbox.

Redfall zadebiutuje już na początku maja na PC oraz konsolach Xbox Series. Jest to jeden z pierwszych tytułów od Microsoftu, które nie pojawią się na starszych konsolach Xbox One. Na kilka tygodni przed premierą, studio Arkane podzieliło się informacjami na temat trybów działania na konsolach Xbox Series. W przypadku tańszego i słabszego Xbox Series S możemy liczyć na grę w rozdzielczości 2560 x 1440 przy 30 klatkach na sekundę. W przypadku znacznie mocniejszego Xbox Series X otrzymamy natywną rozdzielczość 4K i również 30 FPS-ów. W przypadku obu konsol, w momencie premiery otrzymamy wyłącznie tryb Quality.

