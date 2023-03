Karty NVIDIA GeForce RTX 4000 oraz laptopy z układami Ada Lovelace z nową promocją - do zgarnięcia Redfall Bite Back Edition

Do tej pory w sprzedaży pojawiły się trzy karty graficzne NVIDII z generacji Ada Lovelace. Mowa o GeForce RTX 4090, GeForce RTX 4080 oraz GeForce RTX 4070 Ti. W lutym z kolei do oferty dodane zostały pierwsze laptopy z mobilnymi układami graficznymi GeForce RTX 4000 Laptop GPU. Sprzedaż raczej nie jest obecnie imponująca i NVIDIA najwyraźniej ma nadzieję, że nowa akcja promocyjna nieco rozrusza ten aspekt. Potwierdzono właśnie start promocji, w której do zgarnięcia będzie Redfall w edycji Bite Back.

NVIDIA oficjalnie rozpoczyna akcję promocyjną, w której przy zakupie kart graficznych GeForce RTX 4000 lub laptopów wyposażonych w układy Ada Lovelace (ale tylko GeForce RTX 4080 Laptop GPU oraz GeForce RTX 4090 Laptop GPU), otrzymamy grę Redfall w edycji Bite Back.

Redfall to najnowsza produkcja studia Arkane, tym razem z wampirami w roli głównej. Gra zmierza na PC oraz konsole Xbox Series i będzie dostępna zarówno w wolnej sprzedaży jak i za pośrednictwem abonamentu Game Pass (PC i Xbox). Osoby, które w najbliższym czasie planują zakup nowej karty graficznej, może zainteresować start promocji, w której do zdobycia będzie wspomniany Redfall w najdroższej edycji Bite Back ("Odgryź się" w polskiej wersji językowej). Edycja Bite Back kosztuje 409 złotych i oferuje nie tylko dodatkowe elementy kosmetyczne, ale również dostęp do nowych postaci, które wprowadzone zostaną po premierze.

W promocji biorą udział desktopowe karty graficzne NVIDIA GeForce RTX 4090, GeForce RTX 4080 oraz GeForce RTX 4070 Ti, a także notebooki wyposażone w układy GeForce RTX 4090 Laptop GPU oraz GeForce RTX 4080 Laptop GPU. Akcja rusza dzisiaj i potrwa do 11 kwietnia. Standardowo po zakupie otrzymamy kod, który należy zrealizować za pośrednictwem platformy GeForce Experience. Lista sklepów, biorących udział w promocji, będzie regularnie aktualizowana na stronie promocji NVIDII. Redfall zadebiutuje 2 maja tego roku i od dnia premiery będzie wspierała technikę DLSS 3.

Źródło: NVIDIA