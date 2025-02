Recenzja FOSSiBOT DT1 - Tani tablet w pancernej obudowie. Obsługa kart SIM, 8 GB RAM i 256 GB wbudowanej pamięci

W dzisiejszych czasach w celach rozrywkowych korzystamy głównie ze smartfonów, a w przypadku chęci obejrzenia filmu kierujemy się w stronę telewizora. Jednak istnieje jeszcze jedna grupa urządzeń, która z powodzeniem może uzupełnić, a nawet zastąpić oba wspomniane sprzęty, a mianowicie tablety. Na rynku znajdziemy multum urządzeń praktycznie w każdej półce cenowej, natomiast spora część z nich nie jest warta swoich pieniędzy lub oferuje nam przestarzałe podzespoły, które będą sprawiać same kłopoty. Często jednak zdarza się tak, że mniej znane marki wprowadzają na rynek korzystnie wycenione sprzęty, które spełniają oczekiwania większości użytkowników. Na pierwszy rzut oka właśnie taki wydaje się tytułowy tablet FOSSiBOT DT1. Producent nie jest u nas za bardzo rozpoznawalny, jednak oferuje on urządzenia, które konkurują z innymi głównie ceną. Większość z nich ma pancerną obudowę i tak też jest w tym wypadku.

Autor: Natan Faleńczyk

FOSSiBOT DT1 to jeden z trzech tabletów, jakie znalazły się w ofercie omawianego producenta. Jego działalność od 2022 roku skupia się głównie na sprzętach z segmentu dodatkowych źródeł zasilania, natomiast w portfolio znajdziemy wspomniane pancerne tablety i smartfony. Bohater tego testu wyróżnia się przede wszystkim swoją mocną konstrukcją, bardzo pojemnym ogniwem akumulatora oraz przyzwoitą pojemnością zarówno pamięci RAM, jak i tej wbudowanej. Na dodatek mówimy tu o urządzeniu, które kosztuje obecnie dużo mniej niż tysiąc złotych. Rzecz jasna w przypadku chińskich urządzeń często bywa tak, że pod względem specyfikacji wszystko wygląda bardzo dobrze, natomiast rzeczywiste działanie... pozostawia wiele do życzenia. Ten test ukaże prawdziwe oblicze tabletu FOSSiBOT DT1 i odpowie na standardowe pytanie, które jest zadawane przy rozważaniu zakupu dowolnego urządzenia: "czy warto go kupić?".

FOSSiBOT DT1 może dla wielu osób okazać się interesującą propozycją tabletu. Urządzenie oferuje nam całkiem dobrą specyfikację, a przy tym jest przystępnie wycenione. Ta recenzja pozwoli nam ocenić, czy warto dokonać zakupu tego sprzętu.

Specyfikacja techniczna

Tablet jak na swoją półkę cenową jest całkiem przyzwoicie wyposażony. Otrzymujemy aż 8 GB pamięci RAM w standardzie LPDDR4, a także 256 GB pamięci flash, którą możemy dodatkowo rozbudować przy pomocy kart pamięci microSD. Za wydajność urządzenia odpowiada procesor MediaTek MT8788 (debiut na początku 2018 roku), który oprócz standardowych rdzeni zawiera także jednostkę odpowiadającą za obliczenia związane z AI. Pod względem osiągów mamy do czynienia z układem, który niemal dogania procesor Qualcomm Snapdragon 680. Przyzwoicie wyglądają również parametry samego ekranu, jednak ta kwestia zostanie bardziej szczegółowo omówiona w dalszej części. Z pewnością jednym z największych atutów urządzenia jest tutaj akumulator, gdyż mamy do czynienia z ogniwem o pojemności 11 tys. mAh. Na dodatek możemy liczyć na wykonywanie połączeń głosowych, ponieważ mamy do dyspozycji slot na dwie karty nano SIM. Zabierając tablet w podróż skorzystamy z kilku systemów nawigacji satelitarnej. Do rozrywki przydadzą się cztery głośniki, które wyróżnia moc szczytowa na poziomie 2 W. Tablet dzięki swojej konstrukcji chroniony jest przed pyłem, wodą, a nawet mocniejszym upadkiem.

FOSSiBOT DT1 Procesor MediaTek MT8788 (12 nm FinFET)

4 x 2,0 GHz Cortex-A73 + 4 x 2,0 GHz Cortex-A53 Układ graficzny Mali-G72 MP3 (700 MHz) Pamięć RAM 8 GB LPDDR4 (1800 MHz) Pamięć wbudowana 256 GB Wyświetlacz 10,4" 2000 x 1200 px, IPS (5:3)

440 nitów Normy IP68, IP69K, MIL-STD-810H Aparat tylny 48 MP (f/1,8) | Samsung S5KGM2SP03 Aparat przedni 16 MP (f/2,2) | Samsung S5K3P3SP Łączność Wi-Fi 4, Bluetooth 5.0, 4G LTE

GPS, GLONASS, Galileo Złącza, porty i sloty 1 x USB typu C (2.0)

2 x Slot na karty nano SIM

1 x Slot na karty pamięci microSD (do 1 TB) Akumulator 11000 mAh / 18 W Głośniki 4 (2 W) Wymiary i waga 252,8 x 162,65 x 14,6 mm / 792 g System Android 13 Cena 799 zł - promocyjna

949 zł - normalna

Zawartość zestawu

Tablet przychodzi do nas w dość standardowym pudełku w kolorze pomarańczowym, co trochę wyróżnia go na tle innych sprzętów. W środku znajdziemy samo urządzenie, przewód USB typu C, ładowarkę o mocy 18 W, dokumentację, a także igłę do wysuwania tacki na karty pamięci microSD i nano SIM. Warto zaznaczyć, że na ekranie od nowości naklejona jest folia. Pierwsza warstwa zawiera informacje dotyczące specyfikacji, natomiast gdy ją zdejmiemy, nasze urządzenie i tak dalej pozostanie z fabrycznie nałożoną folią ochronną. Zawartość zestawu jest dość klasyczna, natomiast wyposaża nas we wszystkie potrzebne elementy.