RealityScan już dostępny na Androidzie. Z łatwością przenoś obiekty z prawdziwego świata do cyfrowego

Tworzenie jakichkolwiek modeli 3D, które wykorzystywane są w późniejszym czasie do przeróżnych zastosowań takich jak gry wideo, nie należy ani do najprostszych, ani do najszybszych procesów. Są jednak narzędzia, które znacznie ułatwiają to zadanie. Dzięki nim wystarczy zeskanować obiekt w prawdziwym życiu przy pomocy naszego smartfona, a następnie przenieść go do cyfrowego świata. Jednym z nich jest RealityScan - aplikacja właśnie trafiła do sklepu Google Play.

Użytkownicy urządzeń Apple od dawna mogli korzystać z aplikacji o nazwie RealityScan, która pozwala konwertować zdjęcia z prawdziwego świata, w cyfrowe modele 3D. W końcu dostępna jest także dla posiadaczy sprzętów z Androidem na pokładzie.

Aplikacja RealityScan jest tworzona przez Epic Games we współpracy ze szwedzką firmą Quixel (która od jakiegoś czasu również należy do tej pierwszej). Początkowo ukazała się pół roku temu jedynie na platformie iOS, jednak ostatecznie zawitała również do świata zielonego robota. RealityScan jest jednym z wielu narzędzi, które pozwala nam przenieść dowolny rzeczywisty obiekt do cyfrowego świata. Wystarczy w tym celu zrobić zdjęcia interesującej nas rzeczy w zakresie 360 stopni, a następnie poczekać aż dane zostaną przetworzone w chmurze. Po chwili będziemy mogli bardziej dostosować nasz obiekt oraz zobaczymy finalny efekt. Aplikacja działa całkiem sprawnie, choć ma jeszcze pewne pole do poprawy, o czym można przeczytać w komentarzach w wersji na urządzenia od Apple.

Obsługa jest naprawdę banalnie prosta, ale jeśli mimo wszystko gubimy się w całym procesie, to na start otrzymamy wideo instruktażowe, które pomoże nam przebrnąć przez to zadanie. Po ukończeniu procesu fotogrametrii nasz model możemy wyeksportować na platformę Sketchfab. Z kolei z niej mamy możliwość przeniesienia go do Unreal Engine lub Twinmotion. Udostępnione narzędzie jest całkowicie darmowe i możemy je pobrać bezpośrednio ze sklepu Google Play lub AppStore. Efekty, jakie możemy uzyskać, są naprawdę ciekawe i warto samemu się o tym przekonać. Poniżej natomiast znajdziemy wideo, które lepiej obrazuje sposób działania.

Źródło: YouTube @CapturingReality