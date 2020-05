Raspberry Pi 4 B - Nowy model z 8 GB pamięci RAM LPDDR4

"Malinki" chyba nie trzeba przedstawiać nikomu, kto uważa się za pasjonata nowych technologii. Bez zbędnego przesadzania śmiało można powiedzieć, że Raspberry Pi zdecydowanie spopularyzowało komputery jednopłytkowe, zarażając przy tym masę osób miłością do majsterkowania i programowania. Prócz tego to świetne, bo tanie i energooszczędne platformy do nauki w krajach rozwijających się. Pierwszy model towarzyszy nam od lutego 2012 roku, a w między czasie pojawiło się sporo nowszych i mniejszych modeli. A teraz przyszła pora na odświeżenie modelu Raspberry Pi 4 B, bowiem doczekał się on powiększenia pamięci RAM. Najnowsza odsłona oferuje już 8 GB, zamiast dotychczasowych 4 GB.

Nowe Raspberry Pi 4 B z 8 GB pamięci RAM wyceniono na 75 dolarów. Urządzenie dostępne jest już w polskich sklepach w cenie 389 złotych.

Raspberry Pi 4 B debiutowało na rynku już niemal rok temu, a więc przyszła pora na jej odświeżenie. Ogólna specyfikacja jednopłytkowego komputera pozostała bez zmian, a więc mamy tutaj do czynienia z 4-rdzeniowym procesorem Broadcom BCM2711 korzystającym z rdzeni Cortex-A72 pracujących z zegarem 1,5 GHz. Całość mieści się na laminacie wielkości 85 x 56 x 17 milimetrów, na którym znajdziemy 2x 20 GPIO, zintegrowany moduł od łączności bezprzewodowej WiFi 802.11b/g/n/ac oraz Bluetooth 5.0, dwa USB 3.1 Gen 1, dwa USB 2.0, gigabitowe złącze RJ-45, dwa micro HDMI, złącze DSI i CSI czy slot dla kart pamięci microSD.

Nowością wspomnianą w tytule i wstępie jest oczywiście większa pojemność pamięci RAM. Do tej pory użytkownik miał do dyspozycji modele 1, 2 i 4 GB, a teraz dodatkowo pojawi się 8 GB LPDDR4. Wiązało się to z pewnymi drobnymi zmianami w obrębie sekcji zasilania. Prócz tego wszystko jest po staremu. Chwila, chwila... czy oficjalna dystrybucja Linuksa, czyli Raspian nie jest 32-bitowa? Owszem. Jednak mowa o 32-bit LPAE dla jądra i 32-bit dla userland. Innymi słowy żaden z procesów nie może używać więcej niż 3 GB pamięci, ale system "widzi" całe 8 GB pamięci i może ją rozdzielać na poszczególne procesy. Nowe Raspberry Pi 4 B 8 wyceniono na 75 dolarów. Urządzenie dostępne jest już w oficjalnej polskiej dystrybucji w cenie 389 złotych.

