Qualcomm zaprezentuje Snapdragona 8 Elite 2 już wczesną jesienią. Zapowiedziano konferencję Snapdragon Summit 2025

Qualcomm w przeszłości prezentował mniej lub bardziej udane flagowe układy dla urządzeń mobilnych. Obecnie topowego Snapdragona 8 Elite należy zaliczać raczej do tej drugiej grupy chipów, bowiem nie tylko zapewnił bardzo wyraźny skok wydajności w stosunku do modelu 8 Gen 3, ale okazał się także niezwykle energooszczędny, co dobrze pokazuje przykład kompaktowego Samsunga Galaxy S25. Wygląda jednak na to, że mimo to producent i tak nie będzie zwlekał z premierą następcy.

Biorąc pod uwagę fakt, że kolejnego topowego Snapdragona poznamy już pod koniec września, możemy oczekiwać, że pierwsze smartfony z tym chipem pojawią się już w październiku.

Na specjalnie przygotowanej konferencji podczas Computex 2025, firma Qualcomm zapowiedziała, że następny Snapdragon Summit odbędzie się między 23 a 25 września na Hawajach. Oczywiste jest, że będzie to doskonała okazja do zaprezentowania Snapdragona 8 Elite 2. generacji, aczkolwiek wydaje się, że nie będzie to jedyna atrakcja pokazu. Amerykański gigant ​​najprawdopodobniej ujawni również układy Snapdragon X Elite 2 (lub Snapdragon X2 Elite) przeznaczone dla laptopów nowej generacji, choć nie brakuje też plotek, że jednostki te mogą zadebiutować dopiero w 2026 roku.

Poprzednie przecieki wskazują, że Snapdragon 8 Elite 2 (jeśli w ogóle tak będzie się nazywać omawiany SoC) zostanie wyprodukowany przy użyciu litografii TSMC N3P (3 nm drugiej generacji) i wyprzedzi Snapdragona 8 Elite nawet o 26% w benchmarku AnTuTu. Wiele wskazuje na to, że producent ponownie zastosuje konfigurację rdzeni 2+6 i użyje nowego układu graficznego Adreno, który ma być do 30% szybszy od poprzednika. Biorąc pod uwagę fakt, że kolejnego topowego Snapdragona poznamy już pod koniec września, możemy oczekiwać, że pierwsze smartfony z tym chipem pojawią się już w październiku. Patrząc na zeszłoroczne premiery wydaje się, że wtedy właśnie poznamy OnePlusa 15, Xiaomi 16, realme GT 8 Pro i inne nowości od chińskich producentów.

Źródło: Notebookcheck