Qualcomm Snapdragon X Elite i Plus - pierwsze laptopy z certyfikatem Microsoft Copilot+ PC wchodzą do sprzedaży

Od dzisiaj do sprzedaży na całym świecie wchodzą pierwsze notebooki z certyfikatem Copilot+ PC od Microsoftu. Na początek spełniające kryteria urządzenia to te, bazujące na procesorach Qualcomm Snapdragon X Elite oraz Plus. W kolejnych tygodniach dojdą również laptopy z Intel Lunar Lake (Core Ultra 200V) oraz AMD APU Strix Point (Ryzen AI 300). W Polsce również od dzisiaj da się kupić pierwsze modele - co dokładnie znajdziemy w sklepach i w jakich cenach? Co z pierwszymi, wstępnymi ocenami wydajności nowych Snapdragonów?

Od dzisiaj w sprzedaży znajdziemy pierwsze laptopy certyfikowane jako Copilot+ PC. Na początek mowa o urządzeniach z procesorami Qualcomm Snapdragon X Elite i Plus, które również jako jedyne obsługują funkcję Microsoft Auto Super Resolution. Ceny zaczynają się od nieco ponad 5000 zł.

Obecnie w sprzedaży znajdziemy (a także kupimy bez większych problemów) notebooka ASUS Vivobook S 15 z procesorem Qualcomm Snapdragon X Elite (wersja z zegarem 3,4 GHz i bez obsługi Turbo, o czym warto pamiętać), wspomaganym przez 32 GB pamięci RAM LPDDR5X-8533 oraz 1 TB nośnik SSD PCIe 4.0. Nowy Vivobook S 15 posiada także 15,6" ekran OLED o rozdzielczości 2880 x 1620 pikseli, ze 120 Hz odświeżaniem i jasnością do 600 nitów. To właśnie testy tego notebooka jako pierwsze zaczęły pojawiać się w sieci, m.in. na portalu Notebookcheck. Wynika z nich przede wszystkim to, że wydajność zintegrowanego układu graficznego Adreno X1 jest rozczarowująca względem zapowiedzi. Recenzenci mają problemy z odpaleniem wielu tytułów, nawet takiego Baldur's Gate 3, którym firma się sama chwaliła jeszcze przed premierą. Również wydajność procesora potrafi być niższa od spodziewanej, co pokazano chociażby na przykładzie Cinebench 2024 na portalu Notebookcheck - wyniki Single Core (108 pkt) oraz Multi Core (956 pkt) są dużo niższe od tych, którymi reklamował się Qualcomm (odpowiednio 126-128 pkt oraz 1140-1200 pkt). ASUS Vivobook S 15 w teście NBC nie wyróżnia się również na tle AMD czy Intela pod względem czasu pracy na zasilaniu akumulatorowym czy kulturą pracy. Notebook oferuje dobre wyniki z dala od gniazdka sieciowego, ale pod obciążeniem sprzęt ma tendencje do bardzo mocnego nagrzewania obudowy. ASUS Vivobook S 15 ze Snapdragonem X Elite oraz 32 GB RAM kosztuje w Polsce dokładnie 5999 złotych.



ASUS Vivobook S 15

Do sprzedaży od dzisiaj trafiły także niektóre warianty (głównie te z mniejszymi SSD, tj. 256 GB czy 512 GB, większość pojemniejszych wersji dopiero zacznie spływać do Polski) notebooka Microsoft Surface Laptop Copilot+ PC (zarówno rozmiary 13" jak i 15"), a także urządzenia hybrydowego Microsoft Surface Pro Copilot+ PC. Najniższa cena - 5399 złotych - obowiązuje za model Surface Pro (lub Surface Laptop) Copilot+ PC ze Snapdragonem X Plus, 16 GB RAM LPDDR5X oraz SSD 256 GB - w tym ostatnim wypadku za pojemniejsze modele SSD Microsoft każe sobie naprawdę słono dopłacać: ponad 1000 złotych za wariant 512 GB (a więc o 256 GB pojemniejszy) oraz od 3000 do 3600 złotych za nośnik 1 TB (dodatkowe 768 GB w porównaniu do podstawowej pojemności). W lipcu do sprzedaży w Polsce trafią dodatkowo laptopy Lenovo Yoga Slim 7-14 X Elite (Snapdragon X Elite), Dell Inspiron 14 Plus 7441 (Snapdragon X Plus) oraz Dell XPS 13 9345 ze Snapdragonem X Elite w cenie odpowiednio 10 899 złotych (XPS 13 z 16 GB RAM) lub 11 999 złotych (XPS 13 z 32 GB RAM).



Microsoft Surface Pro Copilot+ PC



Microsoft Surface Laptop Copilot+ PC

Źródło: PurePC, Notebookcheck