Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2 obsługuje już iSIM. Nowy standard powinien w przyszłości zastąpić eSIM

Dopiero zaczynamy odchodzić od kart Nano SIM na rzecz eSIM, jednak wygląda na to, że nowy standard może niebawem zostać zastąpiony przez jeszcze bardziej zaawansowaną technologię. Podczas trwających właśnie targów MWC 2023 firma Qualcomm wraz z Thales ogłosiły certyfikację pierwszej na świecie komercyjnej karty iSIM na platformie mobilnej Snapdragon 8 Gen 2.

Póki co obsługę nowego standardu oferuje jedynie topowy chip Snapdragon 8 Gen 2, jednak oczekuje się, że do 2027 roku na świecie będzie już około 300 milionów telefonów wspierających iSIM.

Moduł iSIM w układzie Snapdragon 8 Gen 2 otrzymał certyfikat GSMA i oferuje ten sam poziom bezpieczeństwa co eSIM. W porównaniu z klasyczną, dobrze nam znaną kartą Nano SIM o wymiarach 12,3 x 8,8 mm, karta iSIM jest 100 razy mniejsza. Zajmuje ona mniej niż 1 milimetr kwadratowy i znajduje się wewnątrz procesora (w tym przypadku Snapdragon 8 Gen 2). Jego główną zaletą jest to, że eliminuje potrzebę posiadania gniazda karty SIM w telefonie, a to oznacza, że nowa wolna przestrzeń w urządzeniu może być wykorzystana np. na dodatkowy silnik wibracyjny czy powiększoną baterię. Sam telefon może być przy tym bardziej odporny na kurz i wodę.

Ponadto Qualcomm twierdzi, że iSIM jest znacznie bardziej energooszczędny niż karta eSIM lub Nano SIM, co może pozytywnie wpłynąć na żywotność baterii. Choć póki co obsługę nowego standardu oferuje jedynie topowy chip Snapdragon 8 Gen 2, to jednak oczekuje się, że do 2027 roku na świecie będzie już około 300 milionów telefonów wspierających iSIM. W najbliższych latach będziemy więc obserwować odejście od fizycznych kart Nano SIM. Warto zwrócić uwagę, że już teraz amerykańskie wersje smartfonów Apple iPhone 14 bazują wyłącznie na eSIM i nie posiadają slotu na klasyczną kartę.

Źródło: Sammobile, Neowin, Pocketnow