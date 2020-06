Qualcomm Snapdragon 690 wprowadza 5G do tańszych telefonów

Dotychczas dostępność modemów 5G w smartfonach ograniczała się do modeli flagowych oraz tych z wyższej średniej półki cenowej. To zaczyna się zmieniać i pierwszym istotnym krokiem w tej materii jest premiera układu Qualcomm Snapdragon 690, w którym pojawi się modem Snapdragon X51 odpowiadający za standard 5G. Procesor ten ma być przeznaczony dla dość tanich smartfonów, a przynajmniej tak możemy wywnioskować z oznaczenia. Seria 6 wykorzystywana jest bowiem głównie w niższej średniej półce. To istotny krok na drodze do popularyzacji technologii 5G, jednakże Snapdragon 690 otwiera przed producentami także inne możliwości związane z fotografią oraz wyświetlaczami.

Qualcomm Snapdragon 690 to nowy układ dla tanich smartfonów, który zapewni łączność 5G, wideo w 4K zgodne z HDR oraz obsługę odświeżania obrazu na poziomie 120 Hz.

Większość najświeższych flagowców obsługuje standard 5G, jednakże rozwiązanie trafia także do średniaków takich jak Xiaomi Mi 10 Lite 5G, Oppo Reno4 5G, Motorola Edge 5G czy Samsung Galaxy A51 i A71 5G. Próżno jednak szukać nowego systemu łączności w budżetowcach, choćby tych nieco droższych. Zmieni to zapewne świeżo zaprezentowany układ Qualcomm Snapdragon 690, czyli najnowszy model serii 6. Jako że wspomniana seria wykorzystywana jest głównie w niższej średniej lub wyższej budżetowej półce, możemy spodziewać się dostępności chipu w dość tanich urządzeniach. To nic innego jak realne zwiększenie zasięgu nowego rozwiązania. Sprawdźmy więc, co dokładnie oferuje nam nowość.

Qualcomm Snapdragon 690 pracuje na rdzeniach Kryo 560. Za renderowanie grafiki odpowiada GPU Adreno 619L, któremu zawdzięczamy również obliczenia na potrzeby AI. Obecność modemu X51 oznacza możliwość korzystania z sieci 5G, jednakże tylko w wersji sub-6GHz, która jest nieco wolniejsza od mmWave. Mamy tutaj za to obsługę WiFi 6 oraz Bluetooth 5.1 Układ pozwoli na wykonywanie zdjęć aparatem z matrycą o rozdzielczości do 192 Mpix, oraz na nagrywanie wideo 4K HDR. Oczywiście w standardzie HEVC. Na deser zostawiłem informację o obsłudze Quick Charge 4+ oraz zgodność z HDR10+ z odświeżaniem obrazu na poziomie 120 Hz.

Źródło: Qualcomm