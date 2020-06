Qualcomm Snapdragon 865 Plus dostrzeżony w wynikach AnTuTu

W serwisie Weibo pojawił się wpis ze zrzutem ekranu prezentującym wynik uzyskany w benchmarku AnTuTu, odnoszący się do bliżej nieokreślonego urządzenia. W informacji nie byłoby niczego zaskakującego, gdyby nie to, że liczby odnoszą się do niezaprezentowanego jeszcze procesora Qualcomm Snapdragon 865 Plus. Układ uzyskał w teście aż 667 253 punktów, czyli sporo więcej niż Qualcomm Snapdragon 865 w wersji podstawowej. Choć chip powstaje, ciężko jest przewidzieć czy uda się go zaprezentować jeszcze w tym roku. Mamy bowiem do czynienia z dwoma skrajnymi stanowiskami w tej sprawie. Cieszące się uznaniem źródło nie zgadza się bowiem z opinią dyrektora Meizu.

W wynikach benchmarku AnTuTu pojawił się nowy król wydajności. Jest nim niezaprezentowany jeszcze Qualcomm Snapdragon 865 Plus. Chip może trafić do smartfona Lenovo Legion.

O Qualcomm Snapdragon 865 Plus mówiło się już w lutym. Wtedy też twierdzono, że układ może zadebiutować jeszcze w tym, roku. Nie zgodził się z tym prezes Meizu, który zaprzeczył doniesieniom Digital Chat Station, czyli głównego źródła. O tym, kto tak naprawdę ma rację, przekonamy się najpewniej dopiero podczas ujawnienia układu Qualcomm Snapdragon 865 Plus. Możliwe, że zobaczymy go przy okazji prezentacji nowego gamingowego smartfona Lenovo Legion. Czy to oznacza, że SD865+ jest na ten moment jedną wielką tajemnicą? Niekoniecznie, gdyż chip został już przetestowany za pośrednictwem benchmarku AnTuTu. Uzyskany wynik robi duże wrażenie.

Qualcomm Snapdragon 865 Plus wykręcił łącznie 667 253 punkty, podczas gdy Snapdragon 865 zdobył ich „jedynie” 604 123. Różnica nie jest ogromna, ale niesprawiedliwe byłoby nazywanie jej nieznaczącą. Oczywiście jest to wynik odnoszący się do jednostkowego pomiaru i kiedy uśrednimy go z przyszłymi pomiarami, może nie być już tak imponujący. Rozbijając rzeczone 667 253 punkty na części składowe, otrzymamy wyniki 184 973 punktów dla CPU, 283 302 punktów dla grafiki, 112 050 dla pamięci oraz 86 928 dla UX. Z nieoficjalnych informacji dowiadujemy się też, że główną różnicą pomiędzy wersją z Plusem, a opcja bez niej, jest wyższe taktowanie rdzenia głównego, które wynosi teraz 3,1 GHz.

Źródło: Gizmochina, Weibo (Really Assenjun)