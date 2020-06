LG Velvet niebawem w tańszej wersji ze Snapdragonem 845 i LTE

Koreański producent elektroniki użytkowej niespecjalnie dobrze radzi sobie na rynku mobilnym. Smartfony zdecydowanie nie są już mocną stroną LG i nie ma większego sensu się z tym spierać. Niezależnie od sytuacji rynkowej, raz na jakiś czas firmie udaje się wypuścić prawdziwą perełkę. Dobrym przykładem będzie tutaj LG Velvet, który, choć często określany mianem flagowca, jest tak naprawdę średniakiem. Jak inaczej nazwać sprzęt z procesorem Qulacomm Snapdragon 765G? Wygląda jednak na to, że firma przygotowuje nową odsłonę wspomnianego urządzenia, która otrzyma jeden ze sztandarowych układów Qulacomma — Snapdragon 845. Aby nie było zbyt kolorowo, muszę dodać, że wspomniany wariant zostanie pozbawiony modemu sieci 5G.

LG Velvet pojawi się również w tańszej wersji bez modemu 5G, w której znajdziemy za to potężny układ Qualcomm Snapdragon 845. Który wariant warto wybrać?

LG Velvet w opcji bez łączności 5G będzie kosztował mniej więcej 20 proc. mniej niż opcja wyposażona we wspomniany standard. Jest to więc odczuwalna oszczędność i jeśli ktoś nie potrzebuje wspomnianego rozwiązania, powinien rozważyć zakup zaktualizowanej wersji smartfona. Naturalnie poza ceną istnieją również inne powody, dla których nadchodzący telefon może okazać się bardziej interesujący od protoplasty. Chodzi o procesor. LG Velvet miałby pracować pod kontrolą Qualcomm Snapdragona 845, czyli chipu, który stosowano w ubiegłorocznych flagowcach najpopularniejszych producentów. To może jednak mocno skrócić cykl życia urządzenia.

Jako że Snapdragon 845 jest układem z ubiegłego roku, nowy LG Velvet może być jakby rok starszy, przez co producent może przewidzieć dla tego modelu słabsze, niż w przypadku wersji podstawowej wsparcie w zakresie aktualizacji. Oczywiście, czysto hipotetycznie, gdyż podejście LG do kwestii uaktualnień dla opisywanego modelu, to wróżenie z fusów. Poza wspomnianym kwestiami, urządzenia będzie różnić jeszcze pamięć RAM. W nowszym modelu będzie to nie 8 GB, a 6 GB. Nie sądzę, by stanowiło to przeszkodę w zakupie sprzętu przez osoby wymagające przyzwoitej wydajności. Wspomniana ilość pamięci operacyjnej zapewnia dziś całkiem sensową pracę w trybie wielozadaniowości.

Źródło: Toranji