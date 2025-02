Qualcomm Snapdragon 6 Gen 4 to mobilny chip, który wkrótce pojawi się na rynku. Lepsze GPU, obsługa INT8 i architektura ARMv9

Qualcomm zaprezentował kolejny mobilny układ, który trafi do smartfonów ze średniej półki. Jego procesor korzysta z wydajniejszych rdzeni opartych na architekturze Armv9. Sam układ graficzny też ma być wydajniejszy, a przy tym wspiera technikę upscalingu. Zarazem nie zabraknie lepszej lokalnej obsługi AI (precyzja INT4), a także korzystnych zmian w kwestii oszczędności energii. Na pierwszy rzut oka zapowiada się ciekawie. Okazuje się jednak, że nowość aż taką nowością nie jest.

Nowy Snapdragon 6 Gen 4 zapewni wydajniejszy układ graficzny, który oferuje wsparcie dla upscalingu i Adreno Frame Motion Engine. Producent zdradza, że dobrze radzi sobie z lokalną obsługą AI i pozwoli smartfonom na dłuższą pracę. Jest to jednak trochę zmodyfikowany Snapdragon 7s Gen 3.

Qualcomm Snapdragon 6 Gen 4 doczekał się kilku zmian względem poprzednika. Nowy chip został wykonany w 4-nanometrowym procesie technologicznym przez TSMC, a nie Samsunga. Zarazem procesor korzysta z rdzeni Cortex-A720 oraz Cortex-A520, co przekłada się na lepszą wydajność w tym aspekcie o 11%. Układ graficzny (nie podano dokładnej nazwy) ma być z kolei wydajniejszy o 29% i zapewnić wsparcie dla funkcji Snapdragon Game Super Resolution (upscaling max. do rozdzielczości 4K) oraz Adreno Frame Motion Engine (podwaja ilość kl/s). Obsługa precyzji INT4 pozwoli na uruchamianie modeli o większej liczbie parametrów, więc możliwości lokalnej AI będą większe.

Snapdragon 7s Gen 2 Snapdragon 6 Gen 3 Snapdragon 6 Gen 4 Snapdragon 7s Gen 3 Litografia 4 nm (Samsung) 4 nm (TSMC) Procesor 4 x 2,4 GHz Cortex-A78

4 x 1,95 GHz Cortex-A55 4 x 2,4 GHz Cortex-A78

4 x 1,8 GHz Cortex-A55 1 x 2,3 GHz Cortex-A720

3 x 2,2 GHz Cortex-A720

4 x 1,8 GHz Cortex-A520 1 x 2,5 GHz Cortex-A720

3 x 2,4 GHz Cortex-A720

4 x 1,8 GHz Cortex-A520 Układ graficzny Qualcomm Adreno 710 Qualcomm Adreno ? Qualcomm Adreno 810 NPU Qualcomm Hexagon NPU Pamięć RAM Do LPDDR5 (3200 MHz)

Pojemność: do 12 GB Do LPDDR5 (3200 MHz)

Pojemność: do 16 GB Pamięć flash UFS 3.1 Łączność Wi-Fi 6E, Bluetooth 5.2, 5G

GPS, Glonass, BeiDou, Galileo, QZSS, NavIC Wi-Fi 6E, Bluetooth 5.4, 5G

GPS, Glonass, BeiDou, Galileo, QZSS, NavIC Ekran FHD+ przy 144 Hz FHD+ przy 120 Hz FHD+ przy 144 Hz Wyświetlanie obrazu przez USB typu C do 4K przy 60 FPS - do 4K przy 60 FPS ISP 3 x 12-bit Foto i wideo Obsługa kamer do 200 MP

64 MP Zero Shutter Lag

Nagrywanie w 4K z HDR przy 30 FPS Obsługa kamer do 200 MP

48 MP Zero Shutter Lag

Nagrywanie w 4K z HDR przy 30 FPS Obsługa kamer do 200 MP

64 MP Zero Shutter Lag

Nagrywanie w 4K z HDR przy 30 FPS Slow-motion 1080p przy 120 FPS 720p przy 240 FPS 1080p przy 120 FPS

Nowość od Qualcomma ma też pozytywnie wpłynąć na czas pracy urządzeń. Snapdragon 6 Gen 4 będzie mógł zostać sparowany nawet z 16 GB pamięci RAM w standardzie LPDDR5, a ponadto smartfony z tym chipem na pokładzie będą mogły skorzystać z modułu Wi-Fi 6E, Bluetooth 5.4, czy też 5G. Do tego dochodzi obsługa kodeka aptX, a także technologii Auracast. Natomiast jak łatwo zauważyć w powyższej tabeli, chip jest bliźniaczo podobny do Snapdragona 7s Gen 3 - ten jednak nie oferuje wsparcia dla wspomnianych technik, takich jak upscaling (a przynajmniej tak wynika z dostępnych informacji). Kiedy więc pojawią się pierwsze urządzenia z tym chipem? Tego do końca nie wiemy. Opis funkcji i specyfikację od producenta znajdziemy pod tym adresem.

Źródło: Qualcomm, GSMArena