Qualcomm Snapdragon 6s Gen 3 - cicha premiera nowego układu SoC dla tanich smartfonów. Specyfikacja wcale nie zachwyca

Już od dawna wiadomo, że Qualcomm potrafi mocno namieszać w nazewnictwie swoich układów SoC. Z biegiem czasu można się jednak przyzwyczaić do zagrywek tego producenta. Przykładowo, wiemy już, że jeśli w nazwie Snapdragona występuje dodatkowa literka "s", to jest ona niemal równoznaczna z dopiskiem "Lite", a zatem można zapomnieć o bardzo wysokiej wydajności. Tak było w przypadku chociażby Snapdragona 7s Gen 2, a teraz sytuacja powtarza się w przypadku Snapdragona 6s Gen 3.

Snapdragon 6s Gen 3 to tylko nieco wyżej taktowany Snapdragon 4 Gen 1, który z kolei prawie niczym nie różni się od popularnego... Snapdragona 695. Nie jest to zatem powiew świeżości, jakiego mogliśmy oczekiwać.

Firma Qualcomm po cichu wprowadziła właśnie do swojego portfolio nową jednostkę SoC dla niedrogich smartfonów. Choć warto od razu dodać, że tak naprawdę nie jest ona do końca świeżą konstrukcją. Została wykonana w procesie technologicznym TSMC 6 nm. Składa się m.in. z ośmiu rdzeni (2x Cortex-A78 @ 2,3 GHz + 6x Cortex-A55 @ 2,0 GHz), grafiki Adreno 619 i modemu Snapdragon X51 5G. Jej możliwości raczej nie powalają, bowiem obsłuży ona co najwyżej pamięć RAM LPDDR4X, pamięć wewnętrzną UFS 2.2 i umożliwi nagrywanie wideo w maksymalnej jakości 1080p@60fps.

Snapdragon 6 Gen 1 Snapdragon 6s Gen 3 Snapdragon 4 Gen 1 Litografia Samsung 4 nm TSMC 6 nm Rdzenie 4x Cortex-A78 @ 2,2 GHz

4x Cortex-A55 @ 1,8 GHz 2x Cortex-A78 @ 2,3 GHz

6x Cortex-A55 @ 2,0 GHz 2x Cortex-A78 @ 2,3 GHz

6x Cortex-A55 @ 1,8 GHz Grafika Adreno 710 Adreno 619 Obsługa RAM LDDR5 LPDDR4X Obsługa pamięci wew. UFS 3.1 UFS 2.2 Obsługa aparatów do 200 MP

wideo do 4K@30fps do 108 MP

wideo do 1080p@60fps Modem Snapdragon X62 5G Snapdragon X51 5G Łączność FastConnect 6700 FastConnect 6200 Premiera 2022 r. 2024 r. 2022 r.

Jak pokazuje powyższa tabelka, Snapdragon 6s Gen 3 to tylko nieco wyżej taktowany Snapdragon 4 Gen 1, który z kolei prawie niczym nie różni się od popularnego... Snapdragona 695. Nie będzie zatem przesadą, jeśli powiemy, że nowy SoC to już po raz kolejny "odsmażony kotlet". Jak się okazuje, wcale nie ma on zbyt wiele wspólnego ze Snapdragonem 6 Gen 1 z 2022 roku, który wydaje się znacznie bardziej zaawansowanym procesorem. Warto jeszcze dodać, że chip dostępny ma być w wersji SM6375-AC obsługującej sieć 5G oraz wersji SM-6370 ze wsparciem tylko dla sieci 4G. Przewiduje się, że pierwszym smartfonem z omawianym układem będzie Motorola moto g85 5G - według przecieków z benchmarku Geekbench urządzenie ma opierać się na 8-rdzeniowym chipie (2 + 6) właśnie z grafiką Adreno 619.

Źródło: MySmartPrice