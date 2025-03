Qualcomm Snapdragon 6 Gen 3 - nowy chip dla niedrogich smartfonów. Specyfikacja rozczarowuje, ale tragedii nie ma

W ostatnich miesiącach firma Qualcomm zaprezentowała kilka nowych jednostek SoC, jednak nie ulega wątpliwości, że żadna z nich nie zrewolucjonizowała swojej półki. Zamiast tego zrobiło się tylko spore zamieszanie w numeracji i tylko osoby mocno zainteresowane całym tematem będą w stanie połapać się, o co w ogóle chodzi w ofercie tego producenta. Niestety, debiutujący właśnie Snapdragon 6 Gen 3 wcale nie ratuje sytuacji.

Snapdragon 6 Gen 3 oferuje niemal to samo, co Snapdragon 7s Gen 2. Na ten moment nie wiadomo, kiedy trafi do pierwszych smartfonów.

Snapdragon 6 Gen 3 to procesor wykonany w procesie technologicznym 4 nm (niestety nie wiemy, czy powstaje w fabrykach TSMC, czy Samsunga). Składa się z czterech rdzeni Cortex-A78 i czterech Cortex-A55. Układ wyposażono w grafikę Adreno 710 i jest w stanie zapewnić obsługę dla pamięci LPDDR5, pamięci wewnętrznej UFS 3.1 czy standardów Wi-Fi 6E, Bluetooth 5.2 i QuickCharge 4+. Smartfon z tym procesorem będzie mógł zaoferować ekran Full HD+ z częstotliwością odświeżania obrazu 120 Hz i nagrywanie wideo w jakości 4K@30fps.

Snapdragon 6 Gen 3 Snapdragon 7s Gen 2 CPU 4x Cortex-A78 @ 2,4 GHz

4x Cortex-A55 @ 1,8 GHz 4x Cortex-A78 @ 2,4 GHz

4x Cortex-A55 @ 1,95 GHz GPU Adreno 710 RAM do 3200 MHz LPDDR5 Pamięć wewnętrzna UFS 3.1 Ekran FHD+ do 120 Hz FHD+ do 144 Hz ISP 12-bit Aparat do 200 MP, 48 MP Zero Shutter Lag Nagrywanie wideo 4K@30fps Standardy łączności i ładowania Wi-Fi 6E, Bluetooth 5.2, QuickCharge 4+

Najnowsze dzieło firmy Qualcomm na papierze prezentuje się całkiem przyzwoicie, ale nie ulega wątpliwości, że pod kątem specyfikacji oferuje ona niemal to samo, co dobrze nam znany Snapdragon 7s Gen 2 - różnice widać jedynie w taktowaniu energooszczędnych rdzeni i obsłudze wyświetlacza. Warto też dodać, że Snapdragon 6 Gen 3 nie ma zbyt wiele wspólnego ze Snapdragonem 6s Gen 3, który jest jedynie firmowo podkręconym Snapdragonem 695. Nowa jednostka została zapowiedziana po cichu i ogólnie rzecz ujmując, nie wiadomo, kiedy trafi do pierwszych smartfonów ze średniej półki. Więcej na jej temat możecie dowiedzieć się na oficjalnej stronie Qualcomma.

