Qualcomm Snapdragon 4 Gen 2 oficjalnie - budżetowe smartfony doczekają się kilku usprawnień i staną się wydajniejsze

Platforma Qualcomm Snapdragon 4 Gen 2 została właśnie oficjalnie zaprezentowana. Ten mobilny układ swoją rolę odegra głównie w tańszych smartfonach. Zmiany, które w nim zaszły, pozwolą przyszłym urządzeniom na wykorzystanie dużo większej palety możliwości przy dość stonowanym poborze mocy. Budżetowe smartfony obsłużą teraz nowsze rodzaje pamięci, a ich ogólna wydajność będzie lepsza. Poprawiony został również aspekt łączności bezprzewodowej.

Omawiana platforma składa się z procesora Kryo, który został wykonany w 4-nanometrowym procesie technologicznym (pierwszy raz w tej serii). Zbudowany jest on z dwóch wydajnych rdzeni o maksymalnym taktowaniu 2,2 GHz oraz sześciu energooszczędnych z taktowaniem dochodzącym do 2,0 Ghz. Taka konfiguracja ma się okazać 10% szybsza od obecnej jeszcze generacji. Na pokładzie chipu znalazł się również modem obsługujący sieć 5G, a mianowicie Qualcomm Snapdragon X61 5G. Pozwoli on na szybsze prędkości pobierania oraz wysyłania danych niż w poprzedniku. Dużo ciekawiej się robi przy obsłudze pamięci. Tym razem do tanich smartfonów mogą trafić pamięci flash UFS 3.1, a także pamięci RAM typu LPDDR5X, co z pewnością w zauważalny sposób wpłynie na wydajność urządzeń z tego segmentu cenowego.

Platforma Qualcomm Snapdragon 4 Gen 2 CPU Kryo, 64-bit, 4 nm

2 x 2,2 GHz Cortex-A78, 6 x 2 GHz Cortex-A55 Obsługa 5G Modem Qualcomm Snapdragon X61 5G

Pobieranie: do 2,5 Gb/s (5G), do 800 Mb/s (LTE)

Wysyłanie: do 900 Mb/s (5G), do 210 MB/s (LTE) Wsparcie sieciowe 5G NR, LTE, EN-DC, CBRS, WCDMA, HSPA, CDMA 1x, EVDO, GSM/EDGE Obsługa modułów łączności bezprzewodowej Wi-Fi 5 (802.11ac) 2,4 i 5 GHz (WPA3)

Zintegrowany moduł Bluetooth 5.1 Systemy nawigacji satelitarnej GPS, GLONASS, BeiDou, Calileo, NavIC, QZSS Układ graficzny Adreno, OpenGL ES 3.2, OpenCL 2.0 FP, Vulkan 1.1

Sprzętowe wsparcie dla H.265 oraz VP9 Obsługa wyświetlaczy FullHD+, HD+ do 120 Hz Obsługa pamięci RAM LPDDR4X do 2133 MHz

LPDDR5X do 32000 MHz Obsługa pamięci flash UFS 3.1 Technologia ładowania Quick Charge 4+ Kwestie związane z aparatami Procesor przetwarzający obraz Qualcomm Spectra ISP

Obsługa systemów kamer 16 MP + 16 MP do 30 FPS (Zero Shutter Lag)

Obsługa pojedynczej kamery 32 MP do 30 FPS (Zero Shutter Lag)

Maksymalna obsługiwana rozdzielczość - 108 MP

Wideo 1080p do 60 FPS

Podwójne wideo 1080p do 30 FPS

Slow-motion w 720p do 120 FPS

Wsparcie dla H.264 (AVC) i H.265 (HEVC) Audio Kodek audio Qualcomm Aqstic ze wsparciem dla Qualcomm aptX

Układ posiada zintegrowany moduł Bluetooth 5.1 oraz oferuje wsparcie dla standardu Wi-Fi 5. Za przetwarzanie obrazu z kamer odpowiada tu procesor Qualcomm Spectra ISP. Jest on w stanie zapewnić obsługę kamery o maksymalnej rozdzielczości 108 MP oraz nagrywanie wideo w Full HD przy 60 FPS. Inne możliwości przedstawiono w tabeli. W kwestii dźwięku spotkamy się z kodekiem audio Qualcomm aptX. Przyszłe urządzenia będą mogły również skorzystać z szybszego ładowania Quick Charge 4+. Co zaś się tyczy samego układu graficznego, to niestety producent nie podał dokładniejszej specyfikacji. Wiadomo z kolei, że pierwsze urządzenia wyposażone w tytułowego "Snapdragona" pojawią się w drugiej połowie tego roku, a więc już za moment. Jednym z nich będzie nadchodzący smartfon Redmi Note 12 R.

