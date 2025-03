Qualcomm prezentuje chipy do gier z serii Snapdragon G. Pierwsze handheldy z nowościami już w drodze

Urządzenia mobilne z roku na rok stają się coraz wydajniejsze i są w stanie obsługiwać praktycznie te same technologie, co ich pecetowe odpowiedniki (np. śledzenie promieni). Oczywiście za taki obrót spraw odpowiedzialne są chipy od firm, takich jak MediaTek, Samsung, czy też Qualcomm. Dziś zajmiemy się nowościami od ostatniego producenta, który właśnie zaprezentował swoje portfolio na rok 2025 dla handheldów do gier. W jego skład wchodzą trzy mobilne jednostki.

Qualcomm zaprezentował właśnie trzy nowe mobilne chipy, które pojawią się na rynku w 2025 roku w segmencie handheldów do gier. Wiemy też, którzy producenci jako pierwsi wprowadzą sprzęty, które skorzystają z tych nowości.

Cała rodzina chipów Snapdragon G dzieli się na trzy segmenty: G1, G2 oraz G3. Pierwszy został stworzony głównie do gier w chmurze, a przedstawiona nowość, czyli Snapdragon G1 Gen 2, ma się sprawdzić w urządzeniach z ekranami o rozdzielczości Full HD i odświeżaniu wynoszącym 120 herców. Do minusów można zaliczyć obsługiwaną łączność Wi-Fi 5, wszak do tego typu rozrywki o wiele lepiej sprawdziłoby się Wi-Fi 6 lub Wi-Fi 6E, które zapewnia niższe opóźnienia w transmisji. Pod względem poprzednika mamy natomiast procesor szybszy o 80% oraz układ graficzny, który ma się okazać wydajniejszy o 25%.

Snapdragon G3x Gen 1 Snapdragon G3x Gen 2 Snapdragon G1 Gen 1 Snapdragon G2 Gen 1 CPU 8 x Qualcomm Kryo 8 x Qualcomm Kryo 8 x Qualcomm Kryo 8 x Qualcomm Kryo GPU Qualcomm Adreno 730 Qualcomm Adreno A32 Qualcomm Adreno A11 Qualcomm Adreno A21 Obsługa wyświetlaczy 4K, 144 Hz FHD+, 144 Hz HD, 60 Hz FHD+, 144 Hz Łączność Wi-Fi 6E, 5G, Bluetooth 5.2 Wi-Fi 7, 5G, Bluetooth 5.3 Wi-Fi 5, Bluetooth 5.0 Wi-Fi 6/6E, Bluetooth 5.0, 5G

Starsza generacja dla porównania.



Na oficjalnej grafice jest błąd: Snapdragon G3 Gen 3 ma układ graficzny Adreno A33, a nie A32.

Linia G2, a więc i nowo wprowadzony Snapdragon G2 Gen 2, także jest przeznaczony do gier w chmurze, choć w lepszych warunkach. Możemy bowiem liczyć na obsługę wyświetlaczy QHD+ z odświeżaniem wynoszącym 144 herce, a przy tym nie zabraknie obsługi modułu Wi-Fi 7. W tym przypadku mamy 2,3-krotnie wydajniejsze CPU, a także 3,8-krotnie szybsze GPU. Seria G3, której najnowszym przedstawicielem jest Snapdragon G3 Gen 3, zapewni nam wejście do świata nowych technologii, gdyż wspiera ona np. system oświetlenia Lumen z Unreal Engine 5. W tym przypadku zagramy już w wymagające produkcje ze świata Androida - choć nie tylko. Nowość oferuje lepszy procesor o 30%, a także zwiększone (o 28%) możliwości graficzne względem poprzednika. Jako pierwsi - w pierwszym kwartale 2025 roku - swoje urządzenia z omawianymi nowościami wprowadzą trzy marki: AYANEO, ONEXSUGAR oraz Retroid Pocket. O niektórych już za moment przeczytamy na PurePC. Więcej informacji o serii Snapdragon G znajdziemy TUTAJ.

Źródło: TechPowerUp, Notebookcheck, Qualcomm