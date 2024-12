Układy Qualcomm Snapdragon z serii G zawitają do mobilnych gamingowych handheldów. Szykuje się nowa era wydajności

Mobilne handheldy cieszą się coraz większą popularnością i to pomimo tego, że nie oferują tak wielu możliwości, jak "pełnoprawne" sprzęty pokroju Steam Decka. Opierają się one w głównej mierze na mobilnych jednostkach od firmy Qualcomm. Marka uznała jednak, że warto zacząć produkcję układów, które będą dedykowane dla takich urządzeń. Doczekaliśmy się właśnie oficjalnej prezentacji serii G, w której skład wchodzi obecnie kilka modeli. Najlepszy z nich może sporo namieszać.

W związku z rosnącym zapotrzebowaniem na wydajne mobilne układy firma Qualcomm postanowiła wprowadzić nowe jednostki z serii G. Znajdą się one w urządzeniach pokroju handheldów z systemem Android na pokładzie.

Tak naprawdę na rynku pojawiło się już jedno urządzenie z układem Snapdragon G3x Gen 1, a jest nim debiutujący w Polsce handheld Razer Edge. Korzysta on jednak z pierwszej generacji, która mimo wszystko nadal jest bardzo wydajna i obsługuje choćby standard HDR10. Cała seria G podzielona jest na trzy "poziomy", ponieważ nie każdy gracz wymaga najwyższej wydajności i niektóre jednostki trafią do bardziej budżetowych rozwiązań, które zaoferują nam streaming gier. Można wspomnieć, że z Qualcommem współpracę nawiązały marki AYANEO, Huaqin, Inventec, Thundercomm i inne. Warianty G1 skupiają się na wspomnianych usługach Cloud Gamingu, więc na pokładzie znajdziemy moduły łączności bezprzewodowej, które zaoferują graczom minimalne opóźnienia w transmisji. Układy te są również bardzo nastawione na jak najmniejszy pobór mocy, aby maksymalnie wydłużyć czas pracy na akumulatorze.

Snapdragon G3x Gen 1 Snapdragon G3x Gen 2 Snapdragon G1 Gen 1 Snapdragon G2 Gen 1 CPU 8 x Qualcomm Kryo 8 x Qualcomm Kryo 8 x Qualcomm Kryo 8 x Qualcomm Kryo GPU Qualcomm Adreno 730 Qualcomm Adreno A32 Qualcomm Adreno A11 Qualcomm Adreno A21 Obsługa wyświetlaczy ? FHD+, 144 Hz HD, 60 Hz FHD+, 144 Hz Łączność Wi-Fi 6E, 5G, Bluetooth 5.2 Wi-Fi 7, 5G, Bluetooth 5.3 Wi-Fi 5, Bluetooth 5.0 Wi-Fi 6/6E, Bluetooth 5.0, 5G Maksymalna rozdzielczość odtwarzanego wideo 4K@144 FPS ? 1080p@60 FPS 4K@30 FPS

G2 to już bardziej wydajne jednostki, które nadal skłaniają się ku zapewnieniu jak najlepszych wrażeń z gier w chmurze, natomiast poradzą sobie bez problemu również w grach mobilnych. Seria G3 "napędzać" będzie flagowe urządzenia, które zaoferują nam najwyższą wydajność wraz z nowoczesnymi technologiami. Serie są dodatkowo podzielone na generacje. Druga generacja serii G3 jest aż o 30% wydajniejsza od poprzednika i oferuje dwukrotnie większą moc graficzną. Co ciekawe, obsłuży ona również śledzenie promieni (Ray Tracing), a także technologie programowego zwiększania rozdzielczości (Super-resolution). Na pokładzie znajdzie się także nachodzący standard łączności radiowej Wi-Fi 7. Handheldy nowej generacji otrzymają więc już niebawem naprawdę solidną jednostkę, która pozwoli na świetną wydajność i jakość rozgrywki. Prym z pewnością będą wiodły firmy, które nawiązały współpracę z Qualcommem, ponieważ to właśnie do nich najpierw trafią nowe układy.

Źródło: Qualcomm