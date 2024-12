PUBG: Battlegrounds przenosi się na Unreal Engine 5. Ma to otworzyć nowe możliwości przed deweloperami i graczami

Choć czasy największej świetności gry PUBG: Battlegrounds minęły jakiś czas temu, to wciąż jest to jedna z najbardziej popularnych sieciowych strzelanek. Wystarczy wspomnieć, że w przeciągu ostatniej doby w produkcję studia Krafton bawiło się na Steamie w szczytowym momencie blisko 640 tys. graczy. Tytuł ma jednak już swoje lata, dlatego twórcy zapowiedzieli szereg istotnych ulepszeń wizualnych, których bazą będzie najnowszy Unreal Engine 5.

PUBG: Battlegrounds zostanie w przyszłości przeniesione na Unreal Engine 5. Ma to zaowocować między innymi lepszą grafiką. Twórcy planują także wprowadzić elementy destrukcji otoczenia oraz budowy nowych obiektów.

PUBG: Battlegrounds działa, od oficjalnej premiery w 2017 roku, na Unreal Engine 4. Gra swojego czasu była mocno krytykowana za niezadowalający poziom wydajności, ale nie przeszkodziło to w zdobyciu przez nią olbrzymiej popularności. Twórcy właśnie zapowiedzieli znaczące ulepszenia graficzne, których bazą będzie Unreal Engine 5. Gracze otrzymają lifting w zasadzie wszystkich istotnych elementów, w tym modeli postaci, pojazdów, broni, a także świata gry. Całość ma oczywiście pozostać wierna duchowi oryginału. Rdzeń samej rozgrywki także pozostanie niezmieniony, choć można liczyć na pewne nowości w mechanizmach rozgrywki. Studio Krafton zapowiedziało także specjalną modyfikację, która pozwoli wprowadzać do gry treści tworzone przez społeczność. Dotyczy to nowych map oraz elementów zmieniających zasady rozgrywki. Kwestią otwartą pozostaje, jak twórcy poradzą sobie w takich przypadkach z oszustami, którzy będą mieli zapewne dzięki temu spore pole do popisu.

Kolejną nowością ma być także wprowadzenie destrukcji otoczenia, która pozwoli na niszczenie części budynków w celu zyskania przewagi taktycznej. Możliwe będzie ponadto budowanie konstrukcji defensywnych. Choć nie podzielono się bliższymi szczegółami, to nasuwa się tutaj pewna inspiracja grą Fortnite. Debiut wstępnej wersji tego elementu zaplanowany jest na kwiecień bieżącego roku. Następnie będzie on stopniowo dopracowywany i rozbudowywany. Trwają też prace nad ulepszeniami w zakresie zachowania się broni. Odpowiednie aktualizacje mają ukazywać się co dwa miesiące. Do gry trafią także wkrótce nowe przedmioty survivalowe oraz system, który umożliwi bezpośrednią rywalizację dwóch drużyn. Krafton zapewnia, że równolegle trwają prace nad ulepszeniami w systemie dobierania graczy i w module zapobiegającym oszustwom.

Źródło: WCCFTech, PUBG (YouTube)