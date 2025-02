W sklepach x-kom taniej kupisz dyski SSD, pamięci RAM, zasilacze, obudowy i monitory. Jest też akcja na Flight Simulator 2024

Rozpoczął się czwarty tydzień Black Month w x-komie. To idealny moment, aby znaleźć produkty z różnych kategorii w supercenach. Jeśli szukasz nowego monitora, teraz masz świetną szansę, by zdobyć go w promocyjnej ofercie. Przekonaj się, jakie jeszcze korzystne oferty czekają na Ciebie. Odkryj, jakie inne atrakcyjne akcje czekają na Ciebie. To już ostatnie dni Black Month, a wraz z nimi przychodzą wyjątkowe okazje na zakup wymarzonych produktów. W czwartym tygodniu znajdziesz ekstra przeceny na artykuły z wielu kategorii.

Nowa seria promocji w x-kom, to nie tylko czwarty tydzień Black Week, ale również szereg innych okazji do zdobycia sprzętu w niższych cenach.

Black Month to niepowtarzalna okazja na zakup wysokiej jakości urządzeń i gadżetów. Niezależnie, czy planujesz zakup do pracy, czy szukasz praktycznych dodatków, tutaj znajdziesz coś idealnego. Nie zwlekaj – najlepsze oferty szybko zostają wyprzedane. Jednak promocje to nie wszystko. Podczas Black Month w x-komie możesz zdobyć także produkty za 1 zł – wystarczy, że odnajdziesz ukryty kod rabatowy. Codziennie od poniedziałku do piątku pojawiają się dwa nowe kody: jeden znajdziesz na stronie, drugi w naszych mediach społecznościowych.

Każdy kod jest jednorazowy, więc liczy się refleks. Produkty w tej niepowtarzalnej cenie dostępne są do 28 listopada. Nie przegap tej okazji, bo Black Month zdarza się tylko raz do roku. Aby skorzystać z promocji, wystarczy dodać do koszyka wybrane produkty objęte promocją i dokończyć składanie zamówienia. Promocja nie wymaga użycia kodu rabatowego. Rabat nalicza się automatycznie w koszyku. Akcja trwa do 24.11.2024 roku lub do wcześniejszego wyczerpania limitu produktów.

Przecena: 849 → 599 złotych

Przecena: 509 → 439 złotych

Przecena: 499 → 439 złotych

Przecena: 179 → 145 złotych

Przecena: 5650 → 4900 złotych

Przecena: 5999 → 5499 złotych

Odbierz zniżkę do 50 zł na klucze sprzętowe Yubico i loguj się bezpiecznie do serwisu iPKO

Zabezpiecz swoje konto przed niebezpieczeństwami – nie pozwól, by hakerzy uzyskali dostęp do Twoich danych. Postaw na klucze bezpieczeństwa Yubico, które skutecznie chronią przed phishingiem i innymi cyberatakami. Dzięki zaawansowanej technologii Yubico Twoje dane pozostają bezpieczne, nawet przy próbach wyłudzenia. Chroń swoją prywatność w sieci i wybierz ochronę, na którą możesz liczyć.

Zainwestuj w nowy sprzęt

Wybierz laptop, tablet lub smartfon w atrakcyjnych cenach i podnieś swój komfort codziennego użytkowania. Akcja trwa do odwołania lub do wcześniejszego wyczerpania limitu produktów.

Szukasz smartfona, ale nie wiesz, jaki model wybrać? Sprawdź, które smartfony i z jakich powodów zdobyły miano najlepszych w 2024 roku.

Poznaj monitory LG w obniżonych cenach

Poszukujesz idealnego monitora? Teraz jest świetny moment, by wybrać coś dla siebie. Przeglądaj ofertę monitorów LG w niższych cenach – od modeli biurowych po wysokiej klasy ekrany dla graczy. Wyjątkowa jakość obrazu, elegancki design i nowoczesne technologie zapewnią komfort użytkowania w każdej sytuacji. Nie przegap okazji, by zakupić profesjonalny sprzęt w atrakcyjnej cenie. Aby skorzystać z promocji, wystarczy dodać do koszyka wybrane produkty objęte promocją i dokończyć składanie zamówienia. Promocja nie wymaga użycia kodu rabatowego. Rabat nalicza się automatycznie w koszyku. Akcja trwa do 30.11.2024 r. lub do wcześniejszego wyczerpania limitu produktów.

Przecena: 309 → 308 złotych

Przecena: 499 → 498 złotych

Przecena: 699 → 698 złotych

Black Friday w x-komie – nie przegap super okazji

Black Friday już tuż-tuż – bądź gotowy na najlepsze zniżki w roku. Już 29 listopada w x-kom czekają na Ciebie wyjątkowe promocje na różnorodne produkty, które pozwolą Ci kupić wymarzony sprzęt w korzystnych cenach.

Sprawdź szczegóły Black Month w al.to

Wykorzystaj promocje Black Month w al.to i upoluj okazje na tańsze AGD, sprzęty do ćwiczeń, zabawki, zestawy LEGO oraz produkty dla rodziców i maluszków.

Poznaj najnowszą premierę od Microsoft – grę Flight Simulator 2024

Już 19 listopada na konsolach Xbox Series X|S i komputerach PC pojawi się długo wyczekiwana odsłona kultowego symulatora lotów – Microsoft Flight Simulator 2024. Przygotuj się na niesamowite doznania dzięki realistycznej grafice, zaawansowanej fizyce lotu i zupełnie nowym misjom, które przeniosą Twoje podniebne przygody na zupełnie nowy poziom.

Dołącz do wyjątkowego wydarzenia Microsoft Event MFS2

Jeśli pasjonujesz się grami, a szczególnie symulatorami lotów, koniecznie odwiedź wyjątkowy Microsoft Event MFS2 organizowany przez x-kom. Wydarzenie odbędzie się 23.11.2024 r. o godz. 12:00 w warszawskiej Reducie i zapewni mnóstwo emocji. Na miejscu czekają niesamowite stanowiska, które pozwolą Ci przeżyć niezwykłe wrażenia oraz specjalne promocje na profesjonalne produkty w obniżonych cenach. Dołącz, weź udział w konkursach i zdobądź fantastyczne nagrody. Nie przegap tej niepowtarzalnej okazji.

