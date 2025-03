Project L - nowa zapowiedź bijatyki w uniwersum League of Legends. Twórcy prezentują jednego z wojowników

Miłośnicy bijatyk mają ostatnio całkiem niezły okres. Wypuszczona jeszcze na początku czerwca najnowsza odsłona Street Fightera okazała się wielkim hitem, wprowadzając wiele nowych elementów. Wkrótce zaś będziemy mogli ocenić również fabularny restart serii Mortal Kombat, który pojawi się tej jesieni, a w grudniu Tekken 8. W nieokreślonej przyszłości czeka nas dodatkowo rozwój uniwersum League of Legends o całkiem interesująco zaprojektowaną rozwałkę.

Project L jest kolejnym tytułem umiejscowionym w uniwersum League of Legends. Riot Games podzieliło się ostatnio materiałem przedstawiającym jednego z czempionów w grze: Yasuo, The Unforgiven.

Ogromne uniwersum League of Legends w ostatnich latach pokazało całkiem spory potencjał. Dobrym przykładem jest tutaj serial Arcane, ukazujący bohaterów popularnej franczyzy od zupełnie innej strony - a za jakiś czas pojawi się nowy sezon. Trzeba przyznać, że Riot Games nie obawia się eksperymentować z różnymi gatunkami, udowadniając to chociażby trzy lata temu przy wiosennej premierze Legends of Runeterra - karcianki na pecety i urządzenia mobilne obsługujące systemy Android i iOS. Teraz czekamy na nieźle wyglądającą bijatykę.

Project L oferuje połączenie trójwymiarowej oprawy z rozgrywką w dwóch wymiarach. System walki ma opierać się na dość prostym systemie silnych, średnich i lekkich ataków, łączonych ze specjalnymi atakami poszczególnych wojowników ze świata League of Legends. Raczej nie szykuje się nam jakiś przełom w gatunku, ale za to możemy liczyć na całkiem przyjemną sieczkę dla fanów settingu. Najnowszy materiał wideo ukazuje Yasuo - mistrza miecza o dynamicznym stylu walki, opierającym się na manipulowaniu wiatrem za pomocą swego oręża.

