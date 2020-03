AMD Renoir - w sieci odkryto ślady pierwszego, desktopowego APU

W ostatnich miesiącach bardzo dużo pisaliśmy na temat APU AMD Renoir, jednak wyłącznie w kontekście procesorów dla laptopów. Nic dziwnego, bowiem to mobilne układy są prezentowane jako pierwsze, a dopiero po kilku miesiącach w sklepach debiutują desktopowe jednostki. Wszyscy zastanawiamy się jak będą prezentowały się procesory APU Renoir w wersjach desktopowych z wyższym TDP. W sieci pojawił się pierwszy test takiego układu, pochodzący z bazy 3DMark 11. Zbyt wielu informacji się jeszcze nie dowiemy, ale możemy zrobić pierwsze, wstępne porównanie do mobilnych układów pokroju Ryzena 7 4700U czy Ryzena 7 4800U. Zastanawiający jest tylko fakt zastosowania wolnych pamięci, co z pewnością miało wpływ na końcowe wyniki APU.

W bazie programu 3DMark pojawił się nowy wpis dotyczący jednego z nadchodzących układów APU Renoir, przeznaczonych dla desktopów. Podobnie jak w przypadku mobilnych jednostek, także tutaj spodziewamy się wykorzystania architektury Zen 2 oraz 7 nm procesu technologicznego. Według informacji wyciągniętych z programu, taktowanie procesora wynosiło 3,5 GHz, z kolei zintegrowany układ Radeon Graphics pracował z zegarem 1750 MHz - możemy więc obstawić, że mowa o iGPU z 8 blokami Compute Units, podobnie jak ma to miejsce w Ryzenie 7 4800U.

First Renoir Desktop Result ?



Gigabyte Technology Co., Ltd. B550 AORUS PRO AC



CPU clock : 3.5GHz

GPU clock : 1750MHz (same as 4800U & 4900H 8CU?)

DDR4 2133MHz



3dmark 11 Performance



Overall score : 5659



For context :



Best 4800U : 6309

Best 4700U : 5713