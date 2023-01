Procesory AMD Ryzen 7000X3D z dokładną datą premiery. Na nowe układy poczekamy jeszcze nieco ponad miesiąc

AMD Ryzen 7 5800X3D to aktualnie jedna z najmocniejszych jednostek przeznaczonych do grania, i to pomimo faktu, że nie imponuje ona zbyt wysokimi taktowaniami i przeznaczona jest na dosyć wiekową już platformę AM4. Warto więc czekać na kolejną generację chipów AMD z pamięcią 3D V-Cache. Czerwoni zapowiedzieli już trzy świetnie zapowiadające się układy nowej generacji, jednak ich dokładna data premiery pozostawała nieznana. Aż do dziś.

Procesory AMD Ryzen 9 7950X3D, Ryzen 9 7900X3D oraz Ryzen 7 7800X3D oficjalnie zadebiutują 14 lutego. Dla wielu entuzjastów będzie to więc świetny prezent z okazji dnia zakochanych.

Obyło się bez fanfar i hucznego ogłoszenia. Okazuje się, że data premiery chipów została wpisana w polu obok specyfikacji na oficjalnej stronie producenta. Jak widać poniżej, procesory oficjalnie zadebiutują 14 lutego. Dla wielu entuzjastów na pewno będzie to świetny prezent z okazji dnia zakochanych (być może warto już przekazać odpowiednią sugestię drugiej połówce?), jednak szkoda, że nadal nie znamy cen nowych jednostek. Możemy być tylko pewni, że modele z dopiskiem X3D będą przynajmniej kilkaset złotych droższe względem wariantów z literką "X" lub tych bez żadnego dopisku.

Ryzen 9 7950X3D Ryzen 9 7950X Ryzen 9 7900X3D Ryzen 9 7900X Ryzen 7 7800X3D Ryzen 7 7700X Architektura Zen 4 Zen 4 Zen 4 Zen 4 Zen 4 Zen 4 Proces TSMC N5+N6 TSMC N5+N6 TSMC N5+N6 TSMC N5+N6 TSMC N5+N6 TSMC N5+N6 Rdzenie/wątki 16C/32T 16C/32T 12C/24T 12C/24T 8C/16T 8C/16T Zegar bazowy 4,2 GHz 4,5 GHz 4,4 GHz 4,7 GHz 4.X GHz 4,5 GHz Zegar Turbo 5,7 GHz 5,7 GHz 5,6 GHz 5,6 GHz 5,0 GHz 5,4 GHz Cache L2 16 MB 16 MB 12 MB 12 MB 8 MB 8 MB Cache L3 128 MB 64 MB 128 MB 64 MB 96 MB 32 MB Cache L2 + L3 144 MB 80 MB 140 MB 76 MB 104 MB 40 MB Kontroler pamięci DDR5 5200 MHz TDP 120 W 170 W 120 W 170 W 120 W 105 W

Jak wiemy, AMD w sumie wyda trzy procesory Zen 4 z pamięcią 3D V-Cache. Będą to modele Ryzen 9 7950X3D (16R/32W), Ryzen 9 7900X3D (12R/24W) oraz Ryzen 7 7800X3D (8R/16W). O ile dwa pierwsze chipy przeznaczone będą głównie dla tych, którzy zrobią użytek z wielu rdzeni i wątków, to już wariant 7800X3D zapowiada się na świetną opcję do gier. Jak twierdzi AMD, układ ten zapewni od 21% do 30% wyższą wydajność względem modelu 5800X3D. Czekamy więc z niecierpliwością, choć nie da się ukryć, że koniec końców o sukcesie nadchodzących jednostek zdecydują ceny.

