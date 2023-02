Procesor AMD Ryzen 9 7950X3D jest szybszy w grach od układu Intel Core i9-13900K. A przynajmniej tak wynika z przewodnika AMD

Do premiery procesorów AMD Ryzen 7000 z pamięcią 3D-V Cache zostało już ledwie parę dni. Choć w sieci pojawiło się już kilka przecieków wydajności topowego modelu Ryzen 9 7950X3D, to jednak pochodzą one z testów syntetycznych, które nie robią właściwie żadnego użytku z dodatkowej pamięci podręcznej. Najwięcej o faktycznej mocy obliczeniowej zdradzą nam więc same gry. A jak wynika z materiałów producenta, 16-rdzeniowiec spisuje się w nich lepiej nawet od czołowego chipu Intela.

Wewnętrzne materiały od AMD wykazują, że chip Ryzen 9 7950X3D jest nieznacznie szybszy w grach od układu Intel Core i9-13900K. Co więcej, okazuje się, że przewaga nad procesorem Ryzen 9 7950X bez pamięci 3D V-Cache wynosi średnio 16%. Do premiery zostało ledwie parę dni, a atmosfera robi się coraz gorętsza...

Serwis HDTecnologia ujawnił właśnie dane z poufnego przewodnika po recenzjach procesorów AMD Ryzen 7000X3D. Jak wiadomo, tego typu materiały przedstawiają opisywane produkty raczej w jak najlepszym świetle (często są później wykorzystywane przez zespoły marketingowe), ale generalnie mają one pomóc recenzentom w uniknięciu anomalii przy sprawdzaniu chipów. W omawianym przewodniku model Ryzen 9 7950X3D porównany został z chipem Intel Core i9-13900K, a także Ryzenem 9 7950X przy pomocy 32 GB RAM DDR5-6000 oraz kart graficznych Radeon RX 7900 XTX i GeForce RTX 4090 (w rozdzielczości Full HD). Wyniki, które widzimy w poniższych tabelach prezentują się bardzo obiecująco.

Nowy 16-rdzeniowiec z kartą RDNA3 jest średnio o 5,6% szybszy od czołowego Raptor Lake'a. Gdy połączymy Ryzena z flagową jednostką NVIDII, ogólna przewaga nad chipem Intela wzrasta do 6%. Ciekawie wypada też porównanie z Ryzenem 9 7950X. Okazuje się, że nowy model jest 16% szybszy od starszego układu bez dodatkowej pamięci cache. Z załączonych danych wynika zatem, że Core i9-13900K lepiej wypada wyłącznie w syntetycznych testach jak np. Geekbench. Nie ma więc żadnych wątpliwości, że dane te podgrzeją atmosferę przed zbliżającą się premierą chipów. Przypominamy, że procesory AMD Ryzen 9 7950X3D, a także Ryzen 9 7900X3D będą dostępne już 28 lutego.

Ryzen 9 7950X3D Ryzen 9 7950X Ryzen 9 7900X3D Ryzen 9 7900X Ryzen 7 7800X3D Ryzen 7 7700X Architektura Zen 4 Zen 4 Zen 4 Zen 4 Zen 4 Zen 4 Proces TSMC N5+N6 TSMC N5+N6 TSMC N5+N6 TSMC N5+N6 TSMC N5+N6 TSMC N5+N6 Rdzenie/wątki 16C/32T 16C/32T 12C/24T 12C/24T 8C/16T 8C/16T Zegar bazowy 4,2 GHz 4,5 GHz 4,4 GHz 4,7 GHz 4,2 GHz 4,5 GHz Zegar Turbo 5,7 GHz 5,7 GHz 5,6 GHz 5,6 GHz 5,0 GHz 5,4 GHz Cache L2 16 MB 16 MB 12 MB 12 MB 8 MB 8 MB Cache L3 128 MB 64 MB 128 MB 64 MB 96 MB 32 MB Cache L2 + L3 144 MB 80 MB 140 MB 76 MB 104 MB 40 MB Kontroler pamięci DDR5 5200 MHz TDP 120 W 170 W 120 W 170 W 120 W 105 W Cena MSRP 699 USD 599 USD 599 USD 549 USD 449 USD 399 USD Data premiery 28.02.2023 Wrzesień 2022 28.02.2023 Wrzesień 2022 06.04.2023 Wrzesień 2022

Źródło: HDTecnologia, VideoCardz