AMD Ryzen 9 7950X3D przetestowany w Geekbench. Wynik może na pozór rozczarować, jest jednak pewien haczyk

Jeszcze w tym miesiącu powinniśmy doczekać się premiery topowego procesora AMD Ryzen 9 7950X3D. Cechą charakterystyczną CPU będzie pokaźna ilość pamięci cache L3. Osiągnięcie poziomu 128 MB możliwe jest dzięki wykorzystaniu technologii 3D V-Cache. To pierwszy przypadek jej zastosowania w procesorach AMD Ryzen 9. Ma to przełożyć się na wyższy poziom wydajności, co sprawi, że ta seria CPU trafi do najbardziej wymagających użytkowników.

Choć procesor AMD Ryzen 9 7950X3D wypadł w Geekbench 5 gorzej od swojego brata pozbawionego technologii 3D V-Cache, to należy mieć na uwadze, że pełen potencjał tego rozwiązania zostanie wykorzystany dopiero w grach.

Omawiany procesor został sprawdzony w Geekbench 5. Do testów wykorzystano komputer z płytą główną ASUS ROG Crosshair X670E HERO i 32 GB RAM. Wyniki benchmarku mogą na pozór zaskakiwać, ponieważ Ryzen 9 7950X3D wypadł w teście wielordzeniowym gorzej od swojego starszego brata – Ryzena 9 7950X. Uzyskał 21841 punktów, podczas gdy ten drugi może poszczycić się wynikiem na poziomie 23081. Jest jednak pewien haczyk. CPU korzystające z technologii 3D V-Cache nie zachwycały wydajnością w syntetycznych benchmarkach również w przypadku procesorów Ryzen z serii 5000. Geekbench nie wykorzystuje bowiem w pełni dodatkowego cache. Różnicę powinniśmy odczuć dopiero podczas bardziej praktycznych testów procesora z zastosowaniem gier. Zapewne wtedy nowa jednostka AMD pokaże pazur.

Ryzen 9 7950X3D Ryzen 9 7950X Ryzen 9 7900X3D Ryzen 9 7900X Ryzen 7 7800X3D Ryzen 7 7700X Architektura Zen 4 Zen 4 Zen 4 Zen 4 Zen 4 Zen 4 Proces TSMC N5+N6 TSMC N5+N6 TSMC N5+N6 TSMC N5+N6 TSMC N5+N6 TSMC N5+N6 Rdzenie/wątki 16C/32T 16C/32T 12C/24T 12C/24T 8C/16T 8C/16T Zegar bazowy 4,2 GHz 4,5 GHz 4,4 GHz 4,7 GHz 4,2 GHz 4,5 GHz Zegar Turbo 5,7 GHz 5,7 GHz 5,6 GHz 5,6 GHz 5,0 GHz 5,4 GHz Cache L2 16 MB 16 MB 12 MB 12 MB 8 MB 8 MB Cache L3 128 MB 64 MB 128 MB 64 MB 96 MB 32 MB Cache L2 + L3 144 MB 80 MB 140 MB 76 MB 104 MB 40 MB Kontroler pamięci DDR5 5200 MHz TDP 120 W 170 W 120 W 170 W 120 W 105 W Cena MSRP 699 USD 599 USD 599 USD 549 USD 449 USD 399 USD Data premiery 28.02.2023 Wrzesień 2022 28.02.2023 Wrzesień 2022 06.04.2023 Wrzesień 2022

Dużo bardziej wyrównany był test obejmujący pojedynczy rdzeń. Nowe CPU AMD uzyskało w nim wynik 2157 punktów, podczas gdy jego starszy brat odnotował wartość 2191 punktów. W tym przypadku różnica nie jest zatem znacząca. Choć testy wielordzeniowe mogą rozczarowywać, to jest wysoce nieprawdopodobne, że przełożą się na wyniki uzyskane podczas zastosowań praktycznych. Należy też podkreślić, że brak jest informacji dotyczącej wykorzystanej pamięci RAM oraz wersji BIOSu, na której testowano CPU. Wiarygodność otrzymanych rezultatów można zatem bardzo łatwo podważyć. Premiera procesora AMD Ryzen 9 7950X3D została zaplanowana na 28 lutego bieżącego roku. Jednostka ma kosztować 699 dolarów. Choć nieznana jest na ten moment jego oficjalna cena w Polsce, to można oczekiwać kwoty rzędu 3800 zł.

Źródło: VideoCardz