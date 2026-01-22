AMD Ryzen 7 9850X3D - znamy oficjalną datę premiery i cenę nowego procesora do gier z serii Granite Ridge
Na targach CES 2026, które ponownie odbyły się w Las Vegas, firma AMD zaprezentowała tytułowy procesor Ryzen 7 9850X3D. Wówczas poznaliśmy specyfikację, a więc poniekąd jego możliwości. Jednostka ta ma być jednym z najszybszych procesorów do gier wideo, a sama wydajność ma być lepsza od konkurencyjnego Intel Core Ultra 9 285K aż o 27%. W trakcie prezentacji nie zdradzono jednak, kiedy dokładnie zadebiutuje ten model, ani w jakiej cenie. Właśnie się to zmieniło.
Firma AMD przedstawiła oficjalną datę premiery procesora Ryzen 7 9850X3D - odbędzie się ona już 29 stycznia 2026 roku. Poznaliśmy także samą cenę.
AMD Ryzen 7 9850X3D - Oficjalna zapowiedź jeszcze szybszego procesora dla gier. Specyfikacja oraz wydajność układu Zen 5
Oficjalnie: procesor AMD Ryzen 7 9850X3D zadebiutuje na rynku 29 stycznia 2026 roku, z kolei jego cena ma wynosić 499 dolarów - potwierdzenie nadeszło ze strony pracownika firmy, Davida McAfee. Nadchodząca nowość opiera się na architekturze Zen 5 i została wykonana w 4 nm procesie technologicznym od TSMC. Ten procesor z rodziny Granite Ridge wyposażono w 8 rdzeni, a taktowanie w trybie Boost może wynosić 5,6 GHz. Spotkamy się przy tym z bardzo przyzwoitą ilością pamięci podręcznej i obsługą nawet 192 GB pamięci RAM w standardzie DDR5. Oczywiście nowy model jest skierowany do płyt głównych z podstawką AMD AM5.
|AMD Ryzen 9 9950X3D
|AMD Ryzen 7 9850X3D
|AMD Ryzen 7 9800X3D
|Podstawka
|AMD AM5
|Nazwa kodowa
|Granite Ridge
|Architektura
|Zen 5
|Litografia
|TSMC 4 nm FinFET (rdzenie CPU)
TSMC 6 nm FinFET (I/O)
|Rdzenie/wątki
|16C/32T
|8C/16T
|Taktowanie bazowe
|4,3 GHz
|4,7 GHz
|Taktowanie w trybie Boost
|5,7 GHz
|5,6 GHz
|5,2 GHz
|Pamięć cache L2
|16 MB
|8 MB
|8 MB
|Pamięć cache L3
|128 MB
|96 MB
|96 MB
|Pamięć RAM
|DDR5-5600 (do 192 GB)
|Współczynnik TDP
|170 W
|120 W
|Zintegrowane GPU
|AMD Radeon Graphics (2 CU, 2200 MHz)
Test AMD Ryzen 9 9950X3D - Najlepszy procesor do gier i pracy? Kosztuje sporo, jednak AMD zadaje mocny cios konkurencji
Na pokładzie nie zagościł zbyt wydajny zintegrowany układ graficzny, gdyż mamy tu tylko dwa bloki obliczeniowe. Jest to natomiast zrozumiałe, ponieważ w dedykowanej konfiguracji - jako że jest to procesor do gier - nowość powinna zostać połączona z wydajną kartą graficzną. Na ten moment nie znamy jeszcze oficjalnej ceny dla Polski, aczkolwiek w najbliższych dniach powinno się to zmienić. Jeżeli interesuje nas pełna specyfikacja omawianego procesora, to znajdziemy ją pod tym adresem.