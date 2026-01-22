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Start Aktualności Procesory

AMD Ryzen 7 9850X3D - znamy oficjalną datę premiery i cenę nowego procesora do gier z serii Granite Ridge

Natan Faleńczyk | 22-01-2026 20:15 |

AMD Ryzen 7 9850X3D - znamy oficjalną datę premiery i cenę nowego procesora do gier z serii Granite Ridge Na targach CES 2026, które ponownie odbyły się w Las Vegas, firma AMD zaprezentowała tytułowy procesor Ryzen 7 9850X3D. Wówczas poznaliśmy specyfikację, a więc poniekąd jego możliwości. Jednostka ta ma być jednym z najszybszych procesorów do gier wideo, a sama wydajność ma być lepsza od konkurencyjnego Intel Core Ultra 9 285K aż o 27%. W trakcie prezentacji nie zdradzono jednak, kiedy dokładnie zadebiutuje ten model, ani w jakiej cenie. Właśnie się to zmieniło.

Firma AMD przedstawiła oficjalną datę premiery procesora Ryzen 7 9850X3D - odbędzie się ona już 29 stycznia 2026 roku. Poznaliśmy także samą cenę.

AMD Ryzen 7 9850X3D - znamy oficjalną datę premiery i cenę nowego procesora do gier z serii Granite Ridge [1]

AMD Ryzen 7 9850X3D - Oficjalna zapowiedź jeszcze szybszego procesora dla gier. Specyfikacja oraz wydajność układu Zen 5

Oficjalnie: procesor AMD Ryzen 7 9850X3D zadebiutuje na rynku 29 stycznia 2026 roku, z kolei jego cena ma wynosić 499 dolarów - potwierdzenie nadeszło ze strony pracownika firmy, Davida McAfee. Nadchodząca nowość opiera się na architekturze Zen 5 i została wykonana w 4 nm procesie technologicznym od TSMC. Ten procesor z rodziny Granite Ridge wyposażono w 8 rdzeni, a taktowanie w trybie Boost może wynosić 5,6 GHz. Spotkamy się przy tym z bardzo przyzwoitą ilością pamięci podręcznej i obsługą nawet 192 GB pamięci RAM w standardzie DDR5. Oczywiście nowy model jest skierowany do płyt głównych z podstawką AMD AM5.

  AMD Ryzen 9 9950X3D AMD Ryzen 7 9850X3D AMD Ryzen 7 9800X3D
Podstawka AMD AM5
Nazwa kodowa Granite Ridge
Architektura Zen 5
Litografia TSMC 4 nm FinFET (rdzenie CPU)
TSMC 6 nm FinFET (I/O)
Rdzenie/wątki 16C/32T 8C/16T
Taktowanie bazowe 4,3 GHz 4,7 GHz
Taktowanie w trybie Boost 5,7 GHz 5,6 GHz 5,2 GHz
Pamięć cache L2 16 MB 8 MB 8 MB
Pamięć cache L3 128 MB 96 MB 96 MB
Pamięć  RAM DDR5-5600 (do 192 GB)
Współczynnik TDP 170 W 120 W
Zintegrowane GPU AMD Radeon Graphics (2 CU, 2200 MHz)

Test AMD Ryzen 9 9950X3D - Najlepszy procesor do gier i pracy? Kosztuje sporo, jednak AMD zadaje mocny cios konkurencji

Na pokładzie nie zagościł zbyt wydajny zintegrowany układ graficzny, gdyż mamy tu tylko dwa bloki obliczeniowe. Jest to natomiast zrozumiałe, ponieważ w dedykowanej konfiguracji - jako że jest to procesor do gier - nowość powinna zostać połączona z wydajną kartą graficzną. Na ten moment nie znamy jeszcze oficjalnej ceny dla Polski, aczkolwiek w najbliższych dniach powinno się to zmienić. Jeżeli interesuje nas pełna specyfikacja omawianego procesora, to znajdziemy ją pod tym adresem.

AMD Ryzen 7 9850X3D - znamy oficjalną datę premiery i cenę nowego procesora do gier z serii Granite Ridge [2]

Źródło: VideoCardz, AMD, X @McAfeeDavid_AMD
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