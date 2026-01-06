Zgłoś błąd
AMD Ryzen 7 9850X3D - Oficjalna zapowiedź jeszcze szybszego procesora dla gier. Specyfikacja oraz wydajność układu Zen 5

Damian Marusiak | 06-01-2026 04:30 |

AMD Ryzen 7 9850X3D - Oficjalna zapowiedź jeszcze szybszego procesora dla gier. Specyfikacja oraz wydajność układu Zen 5Dzisiaj w nocy czasu lokalnego odbyła się konferencja firmy AMD, która jednocześnie otwiera tegoroczną odsłonę targów CES 2026 w Las Vegas. Jeszcze przed oficjalnym rozpoczęciem wydarzenia w Las Vegas, wzięliśmy udział w zamkniętej prezentacji firmy AMD, podczas której zaprezentowano nowe lub odświeżone procesory dla desktopów oraz notebooków. Na początek przychodzimy z oficjalną zapowiedzią procesora AMD Ryzen 7 9850X3D. Pisaliśmy o nim już kilkakrotnie w przeszłości i zgodnie z naszymi oczekiwaniami, układ ten został zaprezentowany właśnie na CES 2026.

Procesor AMD Ryzen 7 9850X3D został oficjalnie zaprezentowany podczas konferencji firmy na targach CES 2026. Potwierdzono specyfikację oraz wydajność względem Ryzen 7 9800X3D i Intel Core Ultra 9 285K.

AMD Ryzen 7 9850X3D - Oficjalna zapowiedź jeszcze szybszego procesora dla gier. Specyfikacja oraz wydajność układu Zen 5 [1]

Jaka płyta główna dla procesora AMD Ryzen 9000? Na co zwracać uwagę przy wyborze płyty głównej AM5

AMD Ryzen 7 9850X3D to nieco szybsza wersja Ryzena 7 9800X3D, który zadebiutował na rynku jeszcze w 2024 roku, oferując prawdziwie topowe wyniki w grach. Odświeżony wariant tego procesora różni się wyłącznie jednym elementem specyfikacji. Mowa o podwyższonym taktowaniu Turbo, które osiąga 5,6 GHz na domyślnych ustawieniach. Dla porównania, w przypadku Ryzena 7 9800X3D było to 5,2 GHz. Układ w dalszym ciągu oferuje 104 MB cache, w tym 96 MB cache L3, kontroler DDR5 5600 MT/s oraz TDP rzędu 120 W.

  AMD Ryzen 9 9950X3D AMD Ryzen 7 9850X3D AMD Ryzen 7 9800X3D
Architektura Zen 5 Zen 5 Zen 5
Litografia TSMC 4 nm TSMC 4 nm TSMC 4 nm
Taktowanie bazowe 4,3 GHz 4,7 GHz 4,7 GHz
Taktowanie Turbo 5,7 GHz 5,6 GHz 5,2 GHz
Konfiguracja 16C/32T 8C/16T 8C/16T
Pamięć L2 16 MB 8 MB 8 MB
Pamięć L3 128 MB 96 MB 96 MB
Pamięć L2 + L3 144 MB 104 MB 104 MB
Kontroler RAM DDR5 5600 MT/s DDR5 5600 MT/s DDR5 5600 MT/s
Współczynnik TDP 170 W 120 W 120 W
Zintegrowane GPU AMD Radeon 610M AMD Radeon 610M AMD Radeon 610M

AMD Ryzen 7 9800X3D podkręcony do 7,33 GHz. Chiński overclocker ustanowił nowy rekord świata

AMD Ryzen 7 9850X3D, według deklaracji producenta, będzie nowym, najszybszym procesorem do gier, osiągając średnio o 27% lepszą wydajność w porównaniu do Intel Core Ultra 9 285K. Porównanie wykonano na łącznie 35 grach w rozdzielczości Full HD i przy wysokich ustawieniach graficznych. Lista dotyczy m.in. Call of Duty Black Ops 7 (5% różnicy), Battlefield 6 (12% różnicy), Star Wars Outlaws (23% różnicy), Cyberpunk 2077 (32% różnicy), Hogwarts Legacy (46% różnicy) czy Baldur's Gate 3 (60% różnicy). W przypadku zestawienia Ryzena 7 9850X3D do Ryzena 7 9800X3D, rezultaty są już znacznie bliższe sobie. Zdarzą się jednak gry, gdzie różnice osiągną od 6 do 8 procent - dotyczy to m.in. Hogwarts Legacy, Counter-Strike 2 oraz Baldur's Gate 3. Procesor AMD Ryzen 7 9850X3D zadebiutuje na rynku w pierwszym kwartale tego roku. Podczas prezentacji przed targami CES nie uzyskaliśmy informacji o cenie układu. Jeśli AMD potwierdzi wycenę już na samej konferencji w Las Vegas, artykuł zostanie uzupełniony o tę informację.

AMD Ryzen 7 9850X3D - Oficjalna zapowiedź jeszcze szybszego procesora dla gier. Specyfikacja oraz wydajność układu Zen 5 [2]

AMD Ryzen 7 9850X3D - Oficjalna zapowiedź jeszcze szybszego procesora dla gier. Specyfikacja oraz wydajność układu Zen 5 [3]

AMD Ryzen 7 9850X3D - Oficjalna zapowiedź jeszcze szybszego procesora dla gier. Specyfikacja oraz wydajność układu Zen 5 [4]

AMD Ryzen 7 9850X3D - Oficjalna zapowiedź jeszcze szybszego procesora dla gier. Specyfikacja oraz wydajność układu Zen 5 [5]

AMD Ryzen 7 9850X3D - Oficjalna zapowiedź jeszcze szybszego procesora dla gier. Specyfikacja oraz wydajność układu Zen 5 [6]

AMD Ryzen 7 9850X3D - Oficjalna zapowiedź jeszcze szybszego procesora dla gier. Specyfikacja oraz wydajność układu Zen 5 [7]

