Prime Gaming - już łącznie ponad 20 gier dla subskrybentów za listopad, w tym Dishonored i Tomb Raider: Anniversary

Od pewnego już czasu gamingowa platforma Amazona znajduje się na mapie ważnych punktów, jeżeli chodzi o szeroko pojęte rozdawanie tytułów. Oczywiście w tym przypadku mówimy o czymś innym niż na przykład zupełnie darmowe gry z Epic Games Store. Jednak chodzi tutaj o raptem 50 zł rocznie, czyli kwotę stosunkowo niską, jak na regularnie dostarczane tytuły. Mamy już końcówkę roku i wygląda na to, że ponownie postarano się o całkiem porządną dawkę.

Na Prime Gaming zamknięto już miesięczną partię rozdawanych pozycji, która ostatecznie liczy sobie aż 24 gry. Wśród nich znajdziemy m.in. finalną edycję Dishonored i Tomb Raider: Anniversary.

Październik w Prime Gaming był całkiem mocny, ale i obecny miesiąc mu specjalnie nie ustępuje. Właśnie dobiegło końca odliczanie wpadających ofert, toteż warto pokusić się o małe podsumowanie tego, co można zebrać. W ramach ostatniego rzutu dorzucono jeszcze 5 tytułów. Elite Dangerous to uznana czwarta odsłona cyklu kosmicznych sumulatorów, gdzie podróżujemy w czasach, gdy ludzkość skolonizowała gwiazdy. Sir Whoopass - Immortal Death jest z kolei niepoprawnym, prześmiewczym RPG z elementami hack'n'slash, mamy także pierwszą odsłonę ekonomicznej serii Jurassic World Evolution. Jest jeszcze pozycja detektywistyczna Mystery Case Files: The Dalimar Legacy Collector’s Edition oraz Shogun Showdown - interesujące połączenie taktycznej walki z elementami rogue-like'a i dekcbuildingu.

Ale nie zapominajmy o pozycjach, które zawitały w przeciągu całego miesiąca, więc w razie czego możecie je sobie sprowadzić do swoich bibliotek. Można wśród nich wymienić np. bardzo udaną grę akcji Marvel's Guardians of the Galaxy, remake pierwszej części Mafii, czy kompletne wydanie Dishonored, jednego z największych hitów Arkane. Dochodzi do tego jeszcze m.in. dobrze oceniane po latach Tomb Raider: Anniversary, pakiet kulinarnej serii Overcooked: Gourmet Edition, klasyk gier akcji Blade of Darkness, oraz niekonwencjonalna i wymagająca platformówka Super Meat Boy. Oto pełna lista wraz z informacją o platformie:

Marvel's Guardians of the Galaxy (Epic Games Store)

Mafia: Definitive Edition (GOG)

Dishonored: Definitive Edition (GOG)

Duck Paradox (GOG)

Close To The Sun (GOG)

Disney Pixar Cars (Amazon)

Bang Bang Racing (Amazon)

Snakebird Complete (Epic Games Store)

Ms. Holmes: The Case of the Dancing Men Collector's Edition (Amazon)

Chasm: The Rift (GOG)

House of Golf 2 (Epic Games Store)

Tomb Raider: Anniversary (GOG)

Blade of Darkness (GOG)

Max: The Curse of Brotherhood (Amazon)

Overcooked: Gourmet Edition (GOG)

Gloomy Tales: One-Way Ticket Collector's Edition (Legacy Games)

Super Meat Boy (Epic Games Store)

Moonscars (GOG)

RIOT- Civil Unrest (GOG)

Elite Dangerous (Epic Games Store)

Sir Whoopass - Immortal Death (GOG)

Jurassic World Evolution (Epic Games Store)

Mystery Case Files: The Dalimar Legacy Collector's Edition (Amazon)

Shogun Showdown (GOG)

Źródło: Prime Gaming