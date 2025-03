Premiera Google Pixel 9a za nami, a smartfon nie jest dostępny do kupienia. Dlaczego? Firma podała informacje

Od wielu lat jakiś czas po premierze "głównych" smartfonów z serii Pixel firma Google wprowadza na rynek jeszcze jedną, bardziej budżetową odsłonę. Mowa tutaj o modelach z dopiskiem "a". Aktualną edycją jest Pixel 9a, której oficjalna prezentacja właśnie nastąpiła. Tym razem mamy jednak dość nietypową sytuację, gdyż nowość nie jest dostępna do kupienia w Google Store. Taka możliwość będzie dopiero w kwietniu 2025 roku. Poznaliśmy oficjalną przyczynę.

Google Pixel 9a został oficjalnie zaprezentowany, jednak okazało się, że będzie dostępny do kupienia dopiero w kwietniu 2025 roku. Taki obrót spraw jest dość nietypowy, jednak firma Google właśnie zdradziła jego przyczynę.

Początkowo smartfon Google Pixel 9a miał trafić do sprzedaży w marcu 2025 roku. Natomiast tuż przed tym wyszło na jaw, że niewielka liczba urządzeń ma problem z pewnym komponentem. Z jakim? Tego niestety nie wiemy. Sprawa okazała się natomiast na tyle istotna, że Google nie tylko opóźniło możliwość zakupu smartfona, ale i nie wysłało go jeszcze do recenzentów. Tak naprawdę "usterka" może dotyczyć dowolnego podzespołu, a zgadywanie nie zda się tutaj na zbyt wiele. Zanim nie zostanie naprawiona, można jeszcze krótko przypomnieć, czym się wyróżnia najnowszy smartfon od Google.

Pixel 9a może się pochwalić tym samym procesorem, co jego bracia, a dokładniej mowa o chipie Google Tensor G4. Będzie otrzymywał aktualizacje systemowe przez 7 lat, a startuje z Androidem 15. Do tego możemy liczyć na dużo pojemniejsze ogniwo od poprzednika, a tak naprawdę największe w całej serii - szkoda tylko, że mamy do czynienia z zaledwie 23 W ładowaniem. Ekran 6,3-cala może być atutem dla osób, które szukają mniejszego smartfona. Dużym problemem nowości jest według mnie cena, która w podstawowej wersji wynosi 2399 zł (8/128 GB). Jak słusznie zauważył redaktor Piotr Piwowarczyk, w tej kwocie możemy obecnie kupić poprzedniego flagowca od Google, czyli Pixela 8 Pro, który okaże się o wiele lepszym wyborem. "Nie wspominając" już o tym, że edycja 8/256 GB, to koszt 2849 zł. Czy zalety usprawiedliwiają wysoką cenę? Każdy musi spojrzeć tutaj na całość pod swoim kątem, natomiast niebawem będziemy mogli zapoznać się z pierwszymi testami tego urządzenia, które pozwolą nam podjąć decyzję o ewentualnym zakupie.

