Allegro aktualizuje regulamin i zapowiada zmiany od 2 kwietnia

Allegro informuje o aktualizacji regulaminu, która wejdzie w życie z dniem 2 kwietnia i która dotyczy dostosowania serwisu do regulacji prawnych, zmiany cennika, usprawnień dla użytkowników oraz zapobiegania nadużyciom. Brzmi jak slogan, ale za wspomnianymi słowami kryją się konkretnie działania mające szansę poprawić sytuację klientów. Ci otrzymają więcej wygody, bezpieczeństwa i transparentności w kwestii oferty wewnątrz platformy zakupowej. Ze zmian mogą nie być natomiast zadowoleni nie do końca uczciwi sprzedawcy, którzy w imię zysku naginają przepisy litery prawa. Sprawdźmy więc, co przygotowało dla nas kierownictwo serwisu Allegro.

Zaktualizowany regulamin Allegro wprowadzi nowe zasady zwrotu prowizji oraz regulacje cennika dostaw. Zmiany dotknęły również system rat 0%.

Operator Allegro przyzwyczaił nas do cyklicznych zmian w regulaminie, które obejmują swoim zasięgiem zarówno strefę klientów, jak i zaplecze sprzedażowe dla osób wystawiających swoje oferty tudzież aukcje. Najnowsza aktualizacja regulaminu to przede wszystkim nowości w prowizjach. Ze zmian w kategoriach blisko powiązanych z technologią należy odnotować — wzrost kwoty prowizji z 1,5 zł na 2 zł w podkategoriach Gry na konsole; Komputerowe PC; Gry online (MMO) w kategorii Gry. W kategorii Hulajnogi elektryczne i Deskorolki elektryczne w dziale Sport i Turystyka obniżono prowizję z 8% na 7% oraz wprowadzono maksymalną kwotę prowizji wynoszącą 100 zł. Prowizje za sprzedaż Foteli Gamingowych wynoszą teraz 9%, a nie jak wcześniej 10% i tutaj również ograniczono wysokość maksymalnej prowizji do 100 zł.

Sprzedawcy będą mogli umieścić na jednym koncie aż 200 tys. ofert. Dotychczas limit wynosił 100 tys. pozycji, ale to nie wszystko. Wkrótce na Allegro pojawi się nowy abonament ekspercki, choć na jego szczegóły przyjdzie nam niestety zaczekać. Usługodawca w ramach zmian w regulaminie pozwoli na anulowanie błędnego zakupu do czasu rozpoczęcia realizacji zamówienia przez sprzedającego. Kupujący będą mogli za to skorzystać ze zwiększonej liczby ofert na zakupy ratalne 0%, a metody dostaw będą udostępnione bezpośrednio przez Allegro. Ostatnią, lecz równie ważną nowością będzie tak zwany bat na nieuczciwych sprzedawców. W opisie oferty nie będzie można bowiem stosować argumentów niezgodnych z prawem. Dla przykładu — w opisie pieca nie zastosujemy już zachęcającej formułki o możliwości palenia w przepalonym olejem opałowym. Z pełną listą zmian oraz regulaminem możecie zapoznać się na dedykowanej stronie Allegro.

Źródło: Allegro