Powstaje gra Aliens, która będzie survival horrorem dla pojedynczego gracza. Tytuł powstaje na silniku Unreal Engine 5

W ostatnich latach nie doczekaliśmy się zbyt wielu udanych projektów growych, które byłyby powiązane z marką Obcy od 20th Century Studios. Ostatnią, naprawdę udaną grą, w dodatku nastawioną na doświadczenie dla pojedynczego gracza, był Alien: Isolation (w polskiej wersji niechlubnie nazwany Obcy: Izolacja). Tymczasem w produkcji jest również inna gra z uniwersum Obcego i powinna ona przypaść do gustu graczom, którym spodobał się Alien: Isolation.

Studio Survios we współpracy z 20th Century Studios ogłosiło rozpoczęcie prac nad nową grą z uniwersum Obcego. Tytuł o roboczej nazwie "Aliens" będzie grą nastawioną wyłącznie na single player.

Za produkcję gry o roboczej nazwie "Aliens" (podobieństwo do drugiej części filmowej franczyzy nie jest tutaj przypadkowe) odpowiada studio Survios ujawniło pierwsze szczegóły na temat projektu, przy czym więcej informacji otrzymamy podczas panelu na nadchodzącym Comic-Con San Diego (21-24 lipca). Wiemy, że nadchodząca gra tworzona jest we współpracy z 20th Century Studios i ma być nastawiona na rozgrywkę dla pojedynczego gracza. Akcja gry toczyć się będzie pomiędzy wydarzeniami z pierwszego oraz drugiego filmu, a bohater gry będzie chciał dokonać zemsty na Ksenomorfach. Mimo mocniejszego (w porównaniu do Izolacji) nastawienia na akcję, nie zabraknie również solidnej dawki survival horroru.

Tytuł jest obecnie na wczesnym etapie rozwoju, toteż na premierę poczekamy z pewnością jeszcze kilka lat. "Aliens" tworzony jest na silniku graficznym Unreal Engine 5 - powinniśmy zatem liczyć na wysokiej jakości oprawę wizualną. Gra tworzona jest z myślą o PC, bliżej niesprecyzowanych konsolach (choć na 99,9% mowa przynajmniej o PS5 oraz Xbox Series), a także z myślą o graniu w wirtualnej rzeczywistości (VR).

Źródło: Survios